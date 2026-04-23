Συνελήφθη πατέρας που άφησε την 4χρονη κόρη του μόνη στο αυτοκίνητο στην Ευελπίδων

Χειροπέδες σε ένα 57χρονο Ολλανδό για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, πέρασαν οι ελληνικές αρχές.

Μισή ώρα μετά τις 12 το μεσημέρι, πλήρωμα διερχόμενου περιπολικού της Άμεσης Δράσης από την οδό Ευελπίδων διαπίστωσε πως ένα μικρό κοριτσάκι βρισκόταν μόνο του μέσα σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο με ολλανδικές πινακίδες.

Το κοριτσάκι ήταν τεσσάρων ετών, με τους αστυνομικούς να ψάχνουν για αρκετά λεπτά στην περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν τον πατέρα.

Κάτι που έκαναν μετά από 20 λεπτά, ενώ στη συνέχεια τον συνέλαβαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Άγνωστο παραμένει πόση ώρα ήταν μόνο του στο αυτοκίνητο το κοριτσάκι, το οποίο ωστόσο ήταν καλά στην υγεία του.