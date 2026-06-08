Νίκος Παπαθανάσης στη Realnews: «Δεν θα χαθεί ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης» – Τι είπε για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

«Η δήλωσή μου ότι δεν θα χαθεί ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ισχύει στο ακέραιο», τονίζει ο Νίκος Παπαθανάσης και προσθέτει ότι στα επίσημα στοιχεία αποτυπώνεται η ολοκλήρωση του δανειακού σκέλους του προγράμματος στο 100%, δηλαδή με πλήρη απορρόφηση των πόρων.

Στον ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επισημαίνει ότι για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της κρίσης χρέους η χώρα κατάφερε να βγει από τις λίστες των κρατών με «μακροοικονομικές ανισορροπίες» και να αποκαταστήσει πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας της.

Πόσο ανθεκτική είναι η ελληνική οικονομία στις επιπτώσεις του πολέμου στον Περσικό Κόλπο;

H Ελλάδα αντιμετωπίζει από θέση ισχύος τους ισχυρούς κραδασμούς και τους αντίθετους ανέμους που προκαλεί αυτό το επικίνδυνο εκκρεμές μεταξύ ειρήνης και πολέμου στη γειτονιά μας. Όπως ανακοίνωσε προ ημερών η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της κρίσης χρέους, η χώρα κατάφερε να βγει από τις λίστες των κρατών με «μακροοικονομικές ανισορροπίες» και να αποκαταστήσει πλήρως την κανονικότητα της οικονομίας της. Και, μάλιστα, όταν δέκα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων. Αντίθετα, οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, παρά τις αναπροσαρμογές που προκαλεί η κρίση παγκοσμίως, παραμένουν κατά πολύ υψηλότεροι από τον μέσο όρο στην ευρωζώνη. Η ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους στην Ευρώπη συνεχίζεται. Οι πρώτες θέσεις στην επίσημη ευρωπαϊκή κατάταξη ως προς την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων διατηρούνται. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Μεταπολίτευσης, ύψους 16,7 δισ. ευρώ, υλοποιείται απαρέγκλιτα. Η φοροδιαφυγή αντιμετωπίζεται. Τα πρόσθετα δημόσια έσοδα επιστρέφουν σταθερά στην κοινωνία, μέσα από συνεχείς μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται και η ανεργία πέφτει κοντά στα ιστορικά χαμηλά. Όλα αυτά επ’ ουδενί μας εφησυχάζουν. Είναι όμως άλλο να αντιμετωπίζεις ανάλογης έκτασης και έντασης κρίσεις σχεδόν άοπλος, όπως συνέβη επί πρωθυπουργίας Τσίπρα, και άλλο πάνοπλος, όπως συμβαίνει επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, από το 2019 έως σήμερα. Οι συμπολίτες μας πρέπει να γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο απέναντι σε κάθε σενάριο, έχει επεξεργασμένες λύσεις απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο.

Σας ανησυχεί ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται πάνω από το 5% με τάση σταθεροποίησης σε αυτά τα επίπεδα; Υπάρχουν δημοσιονομικές εφεδρείες για επιπλέον μέτρα στήριξης; Έχει αλλάξει ο κυβερνητικός σχεδιασμός ενόψει της ΔΕΘ;

Ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτή η εξ ορισμού εξωγενής κρίση επηρεάζει το κόστος ενέργειας, μεταφορών και τελικά αυξάνει τον πληθωρισμό. Όπως, επίσης, ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι από την πρώτη στιγμή, παράλληλα με τους εντατικούς ελέγχους για την πάταξη φαινομένων αισχροκέρδειας, με πρόστιμα ακόμα και σε πολυεθνικές, υπήρξαν παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών και δρομολογήθηκαν δύο δέσμες μέτρων στήριξης των νοικοκυριών, συνολικού ύψους άνω των 800 εκατ. ευρώ – ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. Αυτές τις ημέρες βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση νέες παρεμβάσεις, όπως η χορήγηση στα νοικοκυριά επιδόματος 150 ευρώ για κάθε παιδί, η διεύρυνση των κριτηρίων για την ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου τον Νοέμβριο, η ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις, η μείωση του ορίου για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών στα 5.000 ευρώ, έναντι 10.000 που ισχύει σήμερα. Μέσα από το αποτέλεσμα που σταθερά παράγει η ισχυρή οικονομία, εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εχοντας ως βασική αρχή ότι η καλύτερη μόνιμη λύση απέναντι στην ακρίβεια είναι η σταθερή αύξηση των εισοδημάτων. Οχι αντλώντας πόρους από λεφτόδεντρα, όχι σε βάρος των επόμενων γενεών. Σε κάθε περίπτωση, βρεθήκαμε και παραμένουμε δίπλα στην κοινωνία, εξασφαλίζοντας ότι κανένας δεν θα μείνει πίσω, ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του. Σίγουρα πρέπει να γίνουν περισσότερα και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Οι εξωγενείς προκλήσεις είναι εδώ, τα δημοσιονομικά περιθώρια γνωστά, η δυναμική της οικονομίας και η σύνεση της κυβέρνησης δεδομένες. Το απέδειξαν οι ανακοινώσεις της προηγούμενης ΔΕΘ, θα το πιστοποιήσουν και αυτές της ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου.

Σας προβληματίζει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού μετά την έλευση των δύο νέων κομμάτων των Τσίπρα και Καρυστιανού; Εξακολουθεί να παραμένει η αυτοδυναμία ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας;

Το μόνο που μας απασχολεί είναι η συνέχιση της επίλυσης των προβλημάτων των συμπολιτών μας, η ολοκλήρωση του έργου που έχουμε μπροστά μας. Και, βεβαίως, η επόμενη ημέρα της χώρας, το πώς θα συνεχίσει να βαδίζει σταθερά στο αύριο με προοπτική και ασφάλεια. Αυτό θα είναι το διακύβευμα των εκλογών του 2027. Αυτή είναι η απόφαση που καλούνται να πάρουν οι πολίτες. Αν δηλαδή αυτός που θα κρατά σταθερά το τιμόνι σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Βελόπουλος, η κυρία Καρυστιανού, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Η θέση μας για την ανάγκη ο τόπος να κυβερνάται από αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πάγια. Ενισχύεται, δε, από τη συγκυρία. Η χώρα δεν χρειάζεται πειραματισμούς και αυτόκλητους σωτήρες. Αλλους με βεβαρημένο πολιτικό παρελθόν, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, άλλους με παντελή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης για τα πολυσύνθετα προβλήματα τα οποία καθημερινά αντιμετωπίζει ένας πρωθυπουργός. Το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο την ώρα της κρίσης δεν είναι ένα επικοινωνιακό ευφυολόγημα. Είναι μια εθνική απάντηση που πρέπει να δώσουν οι ψηφοφόροι. Αυτοί, επιπλέον, θα συγκρίνουν κοστολογημένα προγράμματα με έωλους λαϊκισμούς. Πιστεύουμε βαθιά ότι μόνο η Ν.Δ. μπορεί να διασφαλίσει ότι θα συνεχιστεί η δυναμική συλλογική πρόοδος ταυτόχρονα με την ατομική προκοπή και ευημερία.

Μπορείτε, ως ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός, να διαβεβαιώσετε ότι δεν θα χαθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, που λήγει στο τέλος Αυγούστου;

Η δήλωσή μου ότι δεν θα χαθεί ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ισχύει στο ακέραιο. Μάλιστα, ενισχύεται από τα επίσημα στοιχεία, στα οποία αποτυπώνεται η ολοκλήρωση του δανειακού σκέλους του προγράμματος στο 100%, δηλαδή με πλήρη απορρόφηση των πόρων. Σε απόλυτους αριθμούς αυτό μεταφράζεται σε 17,72 δισ. ευρώ δάνεια, σε 46 δισ. ευρώ κινητοποίηση χρηματοδότησης. Ανάλογη είναι η πορεία υλοποίησης και στο σκέλος των επιδοτήσεων, των χρημάτων που εισπράττει η χώρα χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επιστροφής τους. Και σε αυτό το σκέλος οφείλουμε να μη χαθεί ευρώ. Το οφείλουμε στον τόπο, έπειτα από τρία μνημόνια. Το οφείλουμε στους συμπολίτες μας, στις νέες και στους νέους. Διότι οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι καταλύτης ανάπτυξης. Διότι, επαναλαμβάνω, είναι η ισχυρή οικονομία που επιτρέπει την επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στην κοινωνία. Αυτό κάναμε πράξη, όπως δεσμευτήκαμε. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε πράξη, όπως επιβάλλει το εθνικό καθήκον μας. Γι’ αυτό θα κριθούμε στις εκλογές του 2027 από τους συμπολίτες μας.

Πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω»;

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Εως σήμερα όλα τα ανάλογα προγράμματα είχαν σχέση μόνο με την ενεργειακή αναβάθμιση. Τώρα, οι συμπολίτες μας μπορούν εκτός από την ενεργειακή αναβάθμιση -κατά 20%- να προχωρήσουν σε ανακαίνιση του ακινήτου τους. Και μάλιστα με επιδότηση -με βάση το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση- από 80% έως 95%, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμεΑ κ.λπ. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 36.000 ευρώ ανά ακίνητο. Το πρόγραμμα αφορά κλειστά σπίτια στην αρχή και στη συνέχεια θα συμπεριλάβει και ανοιχτά σπίτια, τα οποία έχουν οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, με εμβαδόν έως 120 τ.μ. ή 150 τ.μ. για πολύτεκνες οικογένειες. Στις 15 Ιουνίου, μέσω του gov.gr, ξεκινά η διαδικασία επιλεξιμότητας, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας που πληρούν τα κριτήρια να κάνουν την αίτησή τους στις αρχές Σεπτεμβρίου.