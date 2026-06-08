Πανελλήνιες 2026: Φινάλε για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

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Πανελλήνιες εξετάσεις και σήμερα, Δευτέρα με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να δίνουν τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι σήμερα θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Συνεχίζουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Οι Πανελλήνιες δεν ολοκληρώνονται για όλους τους υποψηφίους, καθώς οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων συνεχίζουν με τα μαθήματα ειδικότητας έως και τις 15 Ιουνίου.

Η επόμενη εξεταστική ημέρα για τα ΕΠΑΛ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 9 Ιουνίου, με τους υποψηφίους να εξετάζονται στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Ακολουθούν τα Ειδικά Μαθήματα

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων, τη σκυτάλη παίρνουν τα Ειδικά Μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου.

Οι εξετάσεις αυτές αφορούν στους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται ειδική εξέταση, όπως ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα.

Στην τελική ευθεία και τα σχολεία

Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά και η σχολική χρονιά για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των Γυμνασίων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου.

Την ίδια ημέρα θα χτυπήσει και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για χιλιάδες μαθητές.