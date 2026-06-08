Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 40χρονος για παρενόχληση ανήλικης – Απείλησε με μαχαίρι και τους αστυνομικούς

Ένας 40χρονος συνελήφθη στην Ηγουμενίτσα μετά από καταγγελία ανήλικης για απόπειρα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο συλληφθείς, ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων, είχε συλληφθεί για παρόμοιες πράξεις μόλις δύο ημέρες νωρίτερα και είναι γνωστός στις αρχές για χρόνια ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

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Κοινωνία

Η κοπέλα βρήκε το θάρρος και κατήγγειλε την παρενόχληση την οποία δέχτηκε
Ο φερόμενος ως δράστης είχε συλληφθεί ξανά πριν από 48ώρες Πηγή: pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 40χρονος στην Ηγουμενίτσα, μετά από καταγγελία ανήλικης κοπέλας για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Αντιμετωπίζει δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων.
  • Το περιστατικό συνέβη σε δημόσιο χώρο, όπου ο 40χρονος προσέγγισε την ανήλικη και την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Κατά την καταδίωξη, ο άνδρας προέταξε μαχαίρι εναντίον των αστυνομικών.
  • Ο συλληφθείς είναι γνώριμος στις αρχές και την τοπική κοινωνία, καθώς είχε συλληφθεί από την ίδια αστυνομική υπηρεσία μόλις δύο εικοσιτετράωρα νωρίτερα για παρόμοιες πράξεις.

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Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 40χρονος στην Ηγουμενίτσα, έπειτα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από την καταγγελία μιας ανήλικης για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πλέον δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, απείθεια, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το περιστατικό συνέβη σε δημόσιο χώρο, όπου ο 40χρονος προσέγγισε την ανήλικη και την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η αντίδραση της κοπέλας, η οποία άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ανάγκασε τον άνδρα να τραπεί σε φυγή.

Γνώριμος στις Αρχές

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως αναζητήσεις και κατάφεραν να εντοπίσουν τον ύποπτο λίγη ώρα αργότερα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο άνδρας προέταξε μαχαίρι εναντίον των αστυνομικών, ωστόσο τελικά συμμορφώθηκε με τις εντολές τους και ακινητοποιήθηκε.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς είναι γνώριμος στις αρχές και την τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για τα οποία έχουν μεσολαβήσει κατά καιρούς οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Μάλιστα, ο 40χρονος είχε συλληφθεί από την ίδια αστυνομική υπηρεσία μόλις δύο εικοσιτετράωρα νωρίτερα για παρόμοιες πράξεις. Οδηγήθηκε ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας για τα περαιτέρω.

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