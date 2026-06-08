Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 40χρονος για παρενόχληση ανήλικης – Απείλησε με μαχαίρι και τους αστυνομικούς

Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 40χρονος στην Ηγουμενίτσα, έπειτα από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από την καταγγελία μιας ανήλικης για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πλέον δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, απείθεια, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το περιστατικό συνέβη σε δημόσιο χώρο, όπου ο 40χρονος προσέγγισε την ανήλικη και την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η αντίδραση της κοπέλας, η οποία άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ανάγκασε τον άνδρα να τραπεί σε φυγή.

Γνώριμος στις Αρχές

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως αναζητήσεις και κατάφεραν να εντοπίσουν τον ύποπτο λίγη ώρα αργότερα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο άνδρας προέταξε μαχαίρι εναντίον των αστυνομικών, ωστόσο τελικά συμμορφώθηκε με τις εντολές τους και ακινητοποιήθηκε.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς είναι γνώριμος στις αρχές και την τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει χρόνια και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για τα οποία έχουν μεσολαβήσει κατά καιρούς οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Μάλιστα, ο 40χρονος είχε συλληφθεί από την ίδια αστυνομική υπηρεσία μόλις δύο εικοσιτετράωρα νωρίτερα για παρόμοιες πράξεις. Οδηγήθηκε ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας για τα περαιτέρω.