e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

Νέο μπαράζ πληρωμών πραγματοποιούν από σήμερα έως και τις 12 Ιουνίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 84.334 δικαιούχους.
Στους δικαιούχους θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 69.437.917,18 ευρώ.
Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:
- σήμερα 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
- από σήμερα έως τις 12 Ιουνίου 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ καταβάλλονται:
- 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.