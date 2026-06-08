e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

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Νέο μπαράζ πληρωμών πραγματοποιούν από σήμερα έως και τις 12 Ιουνίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 84.334 δικαιούχους.

Στους δικαιούχους θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 69.437.917,18 ευρώ.

Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

σήμερα 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).

από σήμερα έως τις 12 Ιουνίου 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ καταβάλλονται: