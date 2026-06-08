e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

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Oικονομία

πληρωμές
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ πραγματοποίησαν ένα μπαράζ πληρωμών, συνολικού ύψους 69.437.917,18 ευρώ, σε 84.334 δικαιούχους από τις αρχές Ιουνίου έως τις 12 του ίδιου μήνα.
  • Ο e-ΕΦΚΑ κατέβαλε 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, ενώ επιπλέον 14.000.000 ευρώ δόθηκαν σε 700 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ προχώρησε σε καταβολές 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, καθώς και 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Νέο μπαράζ πληρωμών πραγματοποιούν από σήμερα έως και τις 12 Ιουνίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 84.334 δικαιούχους.

Στους δικαιούχους θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των  69.437.917,18 ευρώ.

Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ πληρώνει:

  • σήμερα 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων).
  • από σήμερα έως τις 12 Ιουνίου  14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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