Τουρκικοί ελιγμοί για τη «Γαλάζια Πατρίδα» – Το καθεστώς Ερντογάν προσπαθεί να εκτονώσει την ένταση με την Ελλάδα λίγο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Σε έναν ελιγμό με σκοπό να εκτονώσει την ένταση στις σχέσεις με την Ελλάδα προχώρησε η τουρκική κυβέρνηση, διαρρέοντας την πληροφορία ότι το νομοθέτημα για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών και τη «Γαλάζια Πατρίδα» δεν θα κατατεθεί στην τουρκική Εθνοσυνέλευση μέσα στον Ιούνιο, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, αλλά ότι η νομοθετική του επεξεργασία μετατίθεται χρονικά για τον Οκτώβριο.

Του ΠΑΝΑΓΗ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Διπλωματικές πηγές αποδίδουν αυτή την εξέλιξη στη σαφή προειδοποίηση της ελληνικής πλευράς, η οποία διατυπώθηκε από τον ίδιο τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ότι η εμφάνιση ενός τέτοιου νομοσχεδίου θα οδηγούσε σε κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Άλλωστε, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε η Τουρκία τη συγκεκριμένη περίοδο και ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα θα ήταν ένταση στη νοτιοανατολική πτέρυγα, η οποία μοιραία θα μεταφερόταν και στη Σύνοδο.

Η Τουρκία έχει επενδύσει πολλά σε αυτή τη συνάντηση των αρχηγών κρατών-μελών της Συμμαχίας και ιδιαίτερα στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θεωρεί ότι μπορεί να λύσει όλα τα ανοιχτά ζητήματα ανάμεσα στις δύο χώρες και ιδιαίτερα το ζήτημα των F-35. Οπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο Ντ. Τραμπ θα παραστεί στη Σύνοδο και αυτό είναι που έχει σημασία για την τουρκική κυβέρνηση.

Στα Ποσειδώνια

Η κυβέρνηση Ερντογάν θέλει «ήρεμα νερά» ενόψει της Συνόδου, κάτι που έδειξαν και οι δηλώσεις του Τούρκου πρέσβη Τσαγκατάι Ερτσεγιές στα Ποσειδώνια, ότι είναι «ανοιχτά και αποτελεσματικά τα κανάλια επικοινωνίας Ελλάδας – Τουρκίας» και ότι «τα τελευταία τρία χρόνια η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν αποδείξει ότι, ακόμη και όταν παραμένουν οι διαφορές, ο διάλογος είναι εφικτός». Η στάση αυτή της τουρκικής κυβέρνησης πάντως έχει προκαλέσει επικρίσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που την κατηγορεί ότι υπαναχώρησε στο θέμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Μέσα σε αυτό το κλίμα ύφεσης στα ελληνοτουρκικά δεν αποκλείεται να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη και τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 10 Ιουνίου, όπου θα βρίσκονται και οι δύο για τη Σύνοδο Κορυφής και την υπουργική συνάντηση της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP). Την παρουσία του Έλληνα υπουργού στη Σύνοδο ανακοίνωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού. Ακόμα και σε περίπτωση που η συνάντηση θα είναι σύντομη, οι πληροφορίες επιμένουν ότι η ελληνική πλευρά θα αξιοποιήσει την ευκαιρία για να μεταφέρει με σαφήνεια τις θέσεις της Αθήνας σε σχέση με το τουρκικό νομοθέτημα για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, κάνοντας μάλιστα λόγο για επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που θα έχουν συνέπειες και για τη διεθνή εικόνα της Τουρκίας. Αλλωστε, η ελληνική πλευρά έσπευσε το τελευταίο διάστημα και ενημέρωσε εταίρους και συμμάχους για τις ανησυχίες της σε σχέση με τις πληροφορίες για το τουρκικό νομοθέτημα που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.

Στη Λιβύη

Σε κάθε περίπτωση, οι όποιες τουρκικές απόψεις και ενστάσεις που διατυπώνονται για τις κινήσεις της Ελλάδας δεν αποθαρρύνουν την ελληνική εξωτερική πολιτική από τους στόχους της. Έτσι στις 10 Ιουνίου αποστολή του υπουργείου Εξωτερικών με επικεφαλής την υφυπουργό Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου θα μεταβεί στην Τρίπολη της Λιβύης για τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των τεχνικών συνομιλιών για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος γύρος είχε γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του ασκούντος χρέη υπουργού Εξωτερικών για την κυβέρνηση της Τρίπολης, Ταχέρ αλ Μπαούρ.

Η διεξαγωγή του δεύτερου γύρου είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα αφού δείχνει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται και ότι οι Λίβυοι είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν με τη διαπραγμάτευση, κάτι που αναπόφευκτα θα φέρει εξελίξεις και στο θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου. Μετά τον πρώτο γύρο των τεχνικών διαπραγματεύσεων υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση για τη συνέχεια από την πλευρά της Λιβύης, καθοριστική σημασία είχε όμως η επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Τρίπολη τον Μάιο, η οποία έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα και θορύβησε αρκετά την Άγκυρα.

Στη διάρκεια αυτής της επίσκεψης οι δύο πλευρές συμφώνησαν όχι μόνο στη διεξαγωγή του επόμενου γύρου των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας αλλά και στα επόμενα βήματα αυτού του διαλόγου, όρισαν δηλαδή χρονοδιάγραμμα για τις συναντήσεις των τεχνικών διαπραγματεύσεων, ενώ συμφώνησαν να επανενεργοποιήσουν την επιτροπή του 1998 για τις θαλάσσιες ζώνες.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να παρακολουθήσει τη συνάντηση της 10ης Ιουνίου και η Τουρκία, καθώς στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υπάρχει φόβος ότι, αν προχωρήσουν αρκετά αυτές οι διαπραγματεύσεις με ταυτόχρονη βελτίωση του κλίματος ανάμεσα στις δύο χώρες, τότε δεν θα πρέπει να αποκλείεται η προσφυγή Ελλάδας και Λιβύης στο Διεθνές Δικαστήριο. Οι Τούρκοι γνωρίζουν πως σε μια τέτοια εξέλιξη μόνο χαμένοι μπορούν να βγουν, καθώς το Διεθνές Δικαστήριο δεν θα δεχθεί μηδενική επήρεια στα νησιά (κάτι που θα τινάξει στον αέρα την οριοθέτηση του τουρκολιβυκού μνημονίου). Το ότι το τουρκολιβυκό και τα όρια που χαράσσει μπορεί να βρεθούν στην κρίση του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι μια προοπτική που ανησυχεί έντονα την τουρκική κυβέρνηση.