Τραμπ: «Δεν βιάζομαι για μια συμφωνία με το Ιράν – Έχω όλον τον χρόνο του κόσμου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Τραμπ
(AP Photo/Alex Brandon)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε ότι «έχει όλον τον χρόνο στη διάθεσή του» όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε αντίθεση με το Ιράν, με μια καινούρια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Προς όλους εκείνους, που λιγοστεύουν συνεχώς, που διαβάζουν την αποτυχημένη (εφημερίδα) New York Times ή παρακολουθούν τα ψέματα του CNN, που πιστεύουν ότι βιάζομαι να βάλω τέλος στον πόλεμο (αν τον αποκαλέσουμε έτσι) με το Ιράν, να ξέρετε ότι είμαι σίγουρα εκείνος που αισθάνεται τη λιγότερη πίεση, απ’ όσους έχουν βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση. Έχω όλον τον χρόνο του κόσμου, κάτι που δεν ισχύει για το Ιράν», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία (σ.σ. με το Ιράν) παρά μόνο όταν θα είναι η πρέπουσα και καλή για τις ΗΠΑ, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, για όλον τον κόσμο», πρόσθεσε.

