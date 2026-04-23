Ιράν: «Σοβαρά τραυματίας αλλά οξύνους και δραστήριος ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ» γράφουν οι New York Times

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην αρχή του πολέμου, κατά τον οποίο σκοτώθηκε ο πατέρας του, ωστόσο παραμένει «οξύνους και δραστήριος», σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη ανώνυμους Ιρανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ έχει προς το παρόν αναθέσει τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε στρατηγούς των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Χωρίς δημόσια παρουσία

Ο ίδιος, που διαδέχθηκε τον Αλί Χαμενεΐ μετά τον θάνατό του σε πλήγμα την πρώτη ημέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και επικοινωνεί μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων.

Σοβαρά τραύματα και επεμβάσεις

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχει υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, μεταξύ των οποίων τρεις στο ένα πόδι, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί προσθετικό μέλος, καθώς και επέμβαση στο ένα χέρι, του οποίου η λειτουργία αποκαθίσταται σταδιακά. Παράλληλα, υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χείλη, γεγονός που δυσχεραίνει την ομιλία του.

Σε μυστική τοποθεσία υπό ιατρική παρακολούθηση

Οι New York Times αναφέρουν ότι βρίσκεται σε μυστική τοποθεσία, υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση, με την παρουσία γιατρών και ομάδας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι καρδιοχειρουργός, καθώς και τον υπουργό Υγείας.

Επικοινωνία μέσω αγγελιοφόρων

Για λόγους ασφαλείας δεν δέχεται επισκέψεις, ενώ η επικοινωνία του γίνεται μέσω χειρόγραφων μηνυμάτων που μεταφέρονται σε σφραγισμένους φακέλους από αγγελιοφόρους.

Ρόλος των Φρουρών και στρατηγική

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Φρουροί της Επανάστασης αντιμετώπισαν τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως απειλή για την επιβίωση του καθεστώτος, η οποία ωστόσο φαίνεται πλέον να έχει περιοριστεί, ενώ είχαν καθοριστικό ρόλο στη στρατιωτική στρατηγική, συμπεριλαμβανομένου και του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.