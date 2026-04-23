Ιράν: «Σοβαρά τραυματίας αλλά οξύνους και δραστήριος ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ» γράφουν οι New York Times

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Μοτζταμπά Χαμενεΐ
AFP PHOTO / HANDOUT / KHAMENEI.IR"

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, φέρεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην αρχή του πολέμου, κατά τον οποίο σκοτώθηκε ο πατέρας του, ωστόσο παραμένει «οξύνους και δραστήριος», σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη ανώνυμους Ιρανούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ έχει προς το παρόν αναθέσει τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε στρατηγούς των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Χωρίς δημόσια παρουσία

Ο ίδιος, που διαδέχθηκε τον Αλί Χαμενεΐ μετά τον θάνατό του σε πλήγμα την πρώτη ημέρα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και επικοινωνεί μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων.

Σοβαρά τραύματα και επεμβάσεις

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχει υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, μεταξύ των οποίων τρεις στο ένα πόδι, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί προσθετικό μέλος, καθώς και επέμβαση στο ένα χέρι, του οποίου η λειτουργία αποκαθίσταται σταδιακά. Παράλληλα, υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χείλη, γεγονός που δυσχεραίνει την ομιλία του.

Σε μυστική τοποθεσία υπό ιατρική παρακολούθηση

Οι New York Times αναφέρουν ότι βρίσκεται σε μυστική τοποθεσία, υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση, με την παρουσία γιατρών και ομάδας που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι καρδιοχειρουργός, καθώς και τον υπουργό Υγείας.

Επικοινωνία μέσω αγγελιοφόρων

Για λόγους ασφαλείας δεν δέχεται επισκέψεις, ενώ η επικοινωνία του γίνεται μέσω χειρόγραφων μηνυμάτων που μεταφέρονται σε σφραγισμένους φακέλους από αγγελιοφόρους.

Ρόλος των Φρουρών και στρατηγική

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Φρουροί της Επανάστασης αντιμετώπισαν τον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως απειλή για την επιβίωση του καθεστώτος, η οποία ωστόσο φαίνεται πλέον να έχει περιοριστεί, ενώ είχαν καθοριστικό ρόλο στη στρατιωτική στρατηγική, συμπεριλαμβανομένου και του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πάνω από 6 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει στο «Προλαμβάνω»-200.000 έγκαιρες διαγνώσεις

Είναι τελικά επικίνδυνο να κοιμάστε στην αριστερή πλευρά; Τι απαντά κορυφαίος καρδιολόγος

Δημόσιο: Τα SOS για 50.000 νέους συνταξιούχους – Τι ισχύει για τα πλασματικά έτη

Ακίνητα: Εξώσεις express για απλήρωτα ενοίκια – Τι αλλάζει από την 1η Μαΐου

Εργαζόμενοι σε απόγνωση – Οι εργοδότες τούς αναγκάζουν να εκπαιδεύσουν τους AI αντικαταστάτες τους

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:05 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Μάρκο Ρούμπιο: Αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποκλείσουν το Ιράν από το Μουντιάλ

Οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αποκλείσουν το Ιράν από το Μουντιάλ που πρόκειται να φιλοξενήσουν, ό...
01:04 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο επεκτείνεται για 3 εβδομάδες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου παρατείνεται για ακόμη τρεις...
00:23 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Φανταστική η Ελλάδα, μας έχει βοηθήσει σε πολλά – Τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης

Με θετικά λόγια για την Ελλάδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οί...
23:40 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Επανεμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με γραπτό μήνυμα: «Ο εχθρός μας έχει ηττηθεί»

Την ενότητα που διαμορφώθηκε μεταξύ των Ιρανών κατά τη διάρκεια του πολέμου εκθείασε, με ανάρτ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»