Βίντεο-σοκ: Βρέφος 4 μηνών εκσφενδονίστηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια καταδίωξης με 160 χλμ/ώρα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν εφιαλτικές εικόνες από μια καταδίωξη στο Αρκάνσας των ΗΠΑ, η οποία κατέληξε στην ανατροπή ενός οχήματος μέσα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα ανήλικα παιδιά.

Το βίντεο που κόβει την ανάσα αποτυπώνει τη στιγμή που ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών εκσφενδονίζεται εκτός του οχήματος, όταν ο καταζητούμενος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση των αστυνομικών για τη διάσωση των θυμάτων.

A car carrying four young children, including a 4-month-old baby, crashed and rolled over during a police pursuit in Camden, Arkansas after police tried to stop the driver for a traffic violation, according to Arkansas State Police. Police said the infant was ejected from the car… pic.twitter.com/kiSKpdKh7w — CBS News (@CBSNews) June 7, 2026

Το χρονικό της καταδίωξης

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Μαΐου στην πόλη Κάμντεν, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν τον 28χρονο Τάιρις Φλέτσερ για μια τροχαία παράβαση, όμως εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει.

Η κρατική αστυνομία του Αρκάνσας (ASP) υποστηρίζει ότι οι άνδρες της δεν γνώριζαν την ύπαρξη παιδιών στο εσωτερικό του οχήματος όταν ξεκίνησαν να τον καταδιώκουν στον επαρχιακό δρόμο Ouachita Country Road 47, κινούμενοι με ταχύτητα που άγγιζε τα 160 χλμ/ώρα.

Η άγρια καταδίωξη τερματίστηκε απότομα όταν ο Φλέτσερ έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε έναν στύλο ηλεκτροφωτισμού και το αυτοκίνητο ανετράπη.

Στο οπτικό υλικό, ένας αστυνομικός διακρίνεται να πλησιάζει προσεκτικά το κατεστραμμένο όχημα και να εντοπίζει ένα μωρό στο γρασίδι, δίπλα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο και κοντά σε πεσμένα ηλεκτροφόρα καλώδια.

NEW: 4-month-old baby ejected from SUV during high-speed Arkansas State Police pursuit On May 24, 2026, Arkansas State Police troopers attempted to stop a vehicle for a traffic violation in Camden. The driver, 28-year-old Tyrice Fletcher of El Dorado, fled at speeds over 100… pic.twitter.com/PsMOF2c0yp — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) June 6, 2026



Ο ίδιος αρπάζει αμέσως το παιδί και τρέχει σε ασφαλές σημείο, τοποθετώντας το στο πίσω κάθισμα του περιπολικού, την ώρα που ο συνάδελφός του επιβλέπει το σημείο της συντριβής.

Η διάσωση των παιδιών και τα ευρήματα

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του αναποδογυρισμένου οχήματος ακόμη τρία παιδιά —όλα ηλικίας κάτω των 6 ετών— και τα βοήθησαν να βγουν, οδηγώντας τα στα περιπολικά προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί, σε κατάσταση σοκ, εθεάθησαν να δίνουν νερό στα μικρά παιδιά, την ώρα που άλλοι συνάδελφοί τους περνούσαν χειροπέδες στον 28χρονο Φλέτσερ.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο, οι αρχές εντόπισαν ένα όπλο με παραποιημένο σειριακό αριθμό, καθώς και ποσότητα μαριχουάνας.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα παιδιά υπέστησαν ευτυχώς μόνο ελαφρά τραύματα και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο σε τοπικό ιατρικό κέντρο, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε αμέσως η μητέρα τους.

Ο Φλέτσερ, με καταγωγή από την πόλη Ελ Ντοράντο, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: New York Post