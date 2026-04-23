Άγιος Έρωτας: Η Χλόη δεν εγκαταλείπει την Ελένη

Νάντια Ρηγάτου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Άγιος Έρωτας

Η Θάλεια υποπτεύεται τον Τάσο ως «άνθρωπο» του Μαρκόπουλου στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η αγωνία του Χάρη και της Χριστίνας για τον Αντρέα κορυφώνεται, καθώς συνομιλούν μαζί του και βεβαιώνονται πως είναι ζωντανός, ενώ ο Λαμπρόπουλος τούς πιέζει να τηρήσουν τη συμφωνία.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος προσπαθεί να προστατεύσει την Ελένη, κρατώντας μυστική την εισαγωγή της στο Δρομοκαΐτειο, όμως η απόφασή του προκαλεί αντιδράσεις στα παιδιά του και στη Χλόη, που μαζί με τον πατέρα Νικόλαο ψάχνουν τρόπο να τη βοηθήσουν.

Η Θάλεια υποπτεύεται πως ο Τάσος κρύβεται πίσω από τα πλαστά τιμολόγια που απειλούν να τη φέρουν αντιμέτωπη με τον εισαγγελέα, την ώρα που ο Παύλος τής προσφέρει προσχηματικά τη βοήθειά του. Η Σοφία βλέπει την Ελένη στο Δρομοκαΐτειο και αναστατώνεται, ενώ η Μάρω παίρνει τη μεγάλη απόφαση να καταγγείλει στον Νικηφόρο τις υποψίες της για την ανάμιξη του Μαρκόπουλου στο σκάνδαλο με τα τιμολόγια.

Κι ενώ η Θάλεια υποπτεύεται πως κάτι παράξενο συμβαίνει ανάμεσα στη Χλόη και τον πατέρα Νικόλαο, η Χλόη αρχίζει να σκέφτεται το ενδεχόμενο να της αποκαλύψει την αλήθεια για τη σχέση τους.

«Ο πατέρας σου είναι σκληρό καρύδι»

Η Ελένη γνωρίζει τον Περικλή

Ο Κυριάκος δεν εμπιστεύεται πια τους γιους του

