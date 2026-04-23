Εικόνες ντροπής στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης: Έβαψαν κόκκινα και έδεσαν αρνάκια έξω από εκκλησία – ΒΙΝΤΕΟ

Αρνητική εντύπωση προκάλεσαν οι εικόνες που καταγράφηκαν σήμερα έξω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου δύο αρνάκια ήταν βαμμένα με κόκκινη μπογιά και δεμένα.

Το περιστατικό κατήγγειλε η Άννα Μεντίζη, που έσπευσε στην εκκλησία για τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, απαθανάτισε το περιστατικό και ενημέρωσε το Φιλοζωικό Πολιτιστικό Σωματείο «Άριελ», που με τη σειρά του, προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία.

«Αυτό που είδα ήταν τουλάχιστον βάρβαρο, τα ζώα ήταν φοβισμένα, δεν μπορούσαν ούτε κουνηθούν. Δεν είχαν ούτε νερό και ήταν μέσα στον ήλιο για τουλάχιστον δυο ώρες. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί έλεγαν ότι θα γίνει κλήρωση στα πλαίσια του πανηγυριού και όποιος κερδίσει θα τα πάρει για σφαγή και πως γι’αυτό βρίσκονταν εκεί. Μετά, ήρθε ένας κύριος να τα πάρει με το αυτοκίνητό του, τον ρώτησα γιατί ήταν εκεί τα ζώα και μου απάντησε ‘’ρωτήστε τον παπά’’», λέει στο ThessPost.gr η κα Μεντίζη.

Από την πλευρά της η πρόεδρος του Σωματείου, Σοφία Παπαδοπούλου αναφέρειότι:

«Άλλοι είπαν ότι πρόκειται για αναπαράσταση παλαιού εθίμου, άλλοι ότι είναι τα ‘’δώρα’’ της λαχειοφόρου κλήρωσης. Σε κάθε περίπτωση, τα ζώα ήταν δεμένα χειροπόδαρα, βαμμένα με μπογιά, έξω από την εκκλησία. Χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, εκτεθειμένα στον ήλιο και αυτό, κάποιοι, το θεωρούν λογικό. Εμείς ειδοποιηθήκαμε κατά τις 12.30 το μεσημέρι κάναμε καταγγελία στο ΑΤ Ευόσμου. Όποιος και να ήταν ο λόγος, είναι κακοποίηση. Δεν γίνεται να βάφεις πρόβατα και να τα εκθέτεις έτσι, ούτε βέβαια να τα έχεις δεμένα».