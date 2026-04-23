Συγκινεί η Λένα Μαντά: «Πάντως το σπίτι χωρίς Γιώργο δεν έμεινε…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Λένα Μαντά
Φωτογραφία: Instagram/lenamanta.official

Μία νέα και άκρως συγκινητική ανάρτηση πραγματοποίησε η Λένα Μαντά, την Πέμπτη 23 Απριλίου, στο Instagram. Η δημοσίευση είναι αφιερωμένη στον σύζυγό της και τον έναν από τους εγγονούς της. Αφορμή για αυτό το post, στάθηκε το γεγονός πως σήμερα γιορτάζουν όσοι έχουν το όνομα Γεώργιος ή Γεωργία.

Ο σύζυγος της Λένας Μαντά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2024, ονομαζόταν Γιώργος. Ένα μήνα πριν από τον θάνατο του συνοδοιπόρου της αγαπημένης συγγραφέα, γεννήθηκε το δεύτερο εγγόνι τους, το οποίο και πήρε το όνομα του παππού του.

Η συγκινητική ανάρτηση

Στο post που έκανε η Λένα Μαντά στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δημοσίευσε ένα κολλάζ, το οποίο αποτελείται από μία φωτογραφία του συζύγου της και μία του εγγονού της.

Η επιτυχημένη συγγραφέας, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Ένας Γιώργος έφυγε ένας Γιώργος ήρθε… Πάντως το σπίτι χωρίς Γιώργο δεν έμεινε! Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και στις οικογένειες τους!

ΥΓ: Και κάτι από τα… παραλειπόμενα της ζωής μας: κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ο Μαντάκος μου που βαριόταν όσο τίποτα να απαντάει στο τηλέφωνο, μου το έδινε εμένα να δέχομαι τις ευχές Γκρίνιαζα εγώ ότι δεν ήταν σωστό, γελούσε εκείνος και στο τέλος μου έλεγε: “Μα ξέρεις τι είναι να έχεις γραμματέα τη Λένα Μαντά;”. Πόσο γελούσαμε Θεέ μου… Πόσο μου λείπει αυτό το γέλιο…». 

