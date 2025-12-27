Λένα Μαντά: «Μετά τον θάνατο του Γιώργου, έχω κάνει στροφή 180 μοιρών – Ήταν το στήριγμά μου»

Ελένη Φλισκουνάκη

Λένα Μαντά
Φωτογραφία: Instagram/lenamanta.official

Τον Ιούνιο του 2024 έφυγε από την ζωή ο σύζυγος της Λένας Μαντά, Γιώργος. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (27/12), η καταξιωμένη συγγραφέας, που έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον κόσμο των βιβλίων, μίλησε για την ζωή της μετά τον θάνατο του ανθρώπου της, τον οποίο χαρακτήρισε μάλιστα ως «η πλάτη που ακουμπούσα, το στήριγμά μου».

Μιλώντας για την φετινή περίοδο των γιορτών, η Λένα Μαντά εξήγησε ότι: «Είναι η δεύτερη χρονιά που θα κάνουμε γιορτές χωρίς τον Γιώργο, αλλά το παλεύουμε οικογενειακώς. Οι αναμνήσεις ξύνουν πληγές. Παρ’ όλα αυτά είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, γιατί ο Γιώργος ήταν μέρος της καθημερινότητάς μας, οπότε και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, μιλάμε για εκείνον, μαγειρεύουμε πράγματα που του άρεσαν. Το μόνο που δεν κάνουμε από αυτά που του άρεσαν, είναι ο κόσμος στο σπίτι. Ούτε εγώ, ούτε η κόρη μου, ούτε ο γιος μου, είμαστε έτοιμοι ακόμα για κάτι τέτοιο».

Σε ερώτηση για το αν έχει αλλάξει η ίδια ως άνθρωπος, η αγαπημένη συγγραφέας εξομολογήθηκε πως: «Μετά τον θάνατο του Γιώργου, έχω κάνει στροφή 180 μοιρών. Όταν πάω κάπου και έχει πάρα πολύ κόσμο, αισθάνομαι ότι πνίγομαι. Δεν το είχα αυτό, γιατί είχα τον Γιώργο και γέλαγε. Εκείνος ήταν πολύ κοινωνικός, εγώ καθόλου.

Δεν θυμόμουν πρόσωπα ας πούμε ποτέ. Αλλά όταν είχα τον Γιώργο του ζητούσα να μου θυμίσει και μου εξηγούσε ποιος ήταν αυτός που έβλεπα εκείνη την ώρα. Δεν αισθάνομαι τόσο νέα όσο αισθανόμουν. Ο Γιώργος ήταν αυτός που με κρατούσε. Ήταν αυτό ακριβώς που νομίζω ότι έχει ανάγκη κάθε γυναίκα. Ήταν η πλάτη που ακουμπούσα, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Ήταν το στήριγμά μου!».

11:14 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

