Σίσσυ Χρηστίδου για τα Χριστούγεννα: «Εγώ τα πέρασα εδώ, όχι κάπου ιδιαίτερα…»

Σύνοψη από το

  • Με ευχές για τα Χριστούγεννα και καλή διάθεση ξεκίνησε η Σίσσυ Χρηστίδου την εκπομπή της, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.
  • Η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του MEGA μίλησε για το πώς πέρασε η ίδια τις γιορτινές αυτές μέρες, εξηγώντας ότι δεν πήγε κάπου ιδιαίτερα.
  • Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πώς πέρασε τις γιορτές: «Εγώ πέρασα τα Χριστούγεννα εδώ, όχι κάπου ιδιαίτερα. Αλλά ήμουν με την οικογένεια, τους φίλους, τους κουμπάρους και τα παιδάκια μου!».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou

Με ευχές για τα Χριστούγεννα και καλή διάθεση ξεκίνησε η Σίσσυ Χρηστίδου την εκπομπή της, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του MEGA, μίλησε για το πώς πέρασε η ίδια τις γιορτινές αυτές μέρες, εξηγώντας ότι δεν πήγε κάπου, παρ’ όλα αυτά ήταν με τους δύο γιους της και άλλα αγαπημένα της πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, η Σίσσυ Χρηστίδου στην έναρξη της εκπομπής της ανέφερε ότι: «Καλώς τους και χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά σε όλα τα σπίτια αυτές τις γιορτινές μέρες. Ελπίζουμε να είστε καλά, να περάσατε όμορφα τα Χριστούγεννα, αγαπησιάρικα, χουχουλιάρικα, οικογενειακά, όπως πρέπει. Να έχετε σκάσει από αγάπη και από φαγητό, μαζί πάνε αυτά».

Όταν οι συνεργάτες της στο «Χαμογέλα και πάλι!» την ρώτησαν πώς πέρασε τις γιορτές, η παρουσιάστρια απάντησε ότι: «Εγώ πέρασα τα Χριστούγεννα εδώ, όχι κάπου ιδιαίτερα. Αλλά ήμουν με την οικογένεια, τους φίλους, τους κουμπάρους και τα παιδάκια μου!».

12:09 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

