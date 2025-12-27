Σμαράγδα Καρύδη: Τραγούδησε και χόρεψε την «Μαλάμω» – Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά

Οι ημέρες των γιορτών είναι μία πολύ καλή ευκαιρία ώστε να βρεθείτε με αγαπημένα σας πρόσωπα, να διασκεδάσετε, και να περάσετε ποιοτικό χρόνο. Η Ευγενία Σαμαρά, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Σμαράγδα Καρύδη και η Μαρία Καβογιάννη, συναντήθηκαν μαζί με φίλους τους την Παρασκευή (27/12), με την παρουσιάστρια της ΕΡΤ και πρωταγωνίστρια της κωμικής σειράς του MEGA «Έχω παιδιά», να ανεβάζει μερικά βίντεο από το πώς πέρασαν, στον λογαριασμό της στο Instagram.

Σε ένα από τα βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ευγενία Σαμαρά, με την μορφή του Instagram story, βλέπουμε την Σμαράγδα Καρύδη σε φοβερή διάθεση να τραγουδάει την «Μαλάμω» και παράλληλα χορεύει, ενώ κάθεται σε μία καρέκλα.

Η πρωταγωνίστρια του «Έχω παιδιά» έχει ταγκάρει στην ανάρτησή της την συνάδελφο και καλή της φίλη, και έχει γράψει: «Και αν θέλετε να ξέρετε δεν το είχε κάνει πρόβα».