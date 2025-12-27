Σμαράγδα Καρύδη: Τραγούδησε και χόρεψε την «Μαλάμω» – Η ανάρτηση της Ευγενίας Σαμαρά

  • Η Ευγενία Σαμαρά, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Σμαράγδα Καρύδη και η Μαρία Καβογιάννη συναντήθηκαν με φίλους τους την Παρασκευή (27/12) για να διασκεδάσουν.
  • Η Ευγενία Σαμαρά, παρουσιάστρια της ΕΡΤ και πρωταγωνίστρια της σειράς «Έχω παιδιά», μοιράστηκε μερικά βίντεο από τη συνάντηση στον λογαριασμό της στο Instagram.
  • Σε ένα από τα βίντεο, η Σμαράγδα Καρύδη εμφανίζεται σε φοβερή διάθεση να τραγουδάει την «Μαλάμω» και παράλληλα να χορεύει, καθισμένη σε μία καρέκλα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σμαράγδα Καρύδη
Φωτογραφία: Instagram/smaragda_karidi_official

Οι ημέρες των γιορτών είναι μία πολύ καλή ευκαιρία ώστε να βρεθείτε με αγαπημένα σας πρόσωπα, να διασκεδάσετε, και να περάσετε ποιοτικό χρόνο. Η Ευγενία Σαμαρά, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Σμαράγδα Καρύδη και η Μαρία Καβογιάννη, συναντήθηκαν μαζί με φίλους τους την Παρασκευή (27/12), με την παρουσιάστρια της ΕΡΤ και πρωταγωνίστρια της κωμικής σειράς του MEGA «Έχω παιδιά», να ανεβάζει μερικά βίντεο από το πώς πέρασαν, στον λογαριασμό της στο Instagram.

Σε ένα από τα βίντεο που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ευγενία Σαμαρά, με την μορφή του Instagram story, βλέπουμε την Σμαράγδα Καρύδη σε φοβερή διάθεση να τραγουδάει την «Μαλάμω» και παράλληλα χορεύει, ενώ κάθεται σε μία καρέκλα.

Η πρωταγωνίστρια του «Έχω παιδιά» έχει ταγκάρει στην ανάρτησή της την συνάδελφο και καλή της φίλη, και έχει γράψει: «Και αν θέλετε να ξέρετε δεν το είχε κάνει πρόβα». 

09:12 , Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

