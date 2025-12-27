Σπύρος Μπιμπίλας: «Ο πατέρας μου πέθανε πολύ επώδυνα – Μετά την ταφή έπιασε φωτιά το σπίτι…»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Σπύρος Μπιμπίλας

Συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso παραχώρησε ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος μίλησε για δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στην αίσθηση της προδοσίας που έχει βιώσει από ανθρώπους του περιβάλλοντός του, αλλά και στην απώλεια του πατέρα του, η οποία, όπως εξομολογήθηκε, τον σημάδεψε βαθιά και επηρέασε την πορεία του.

Αισθάνεσαι προδομένος;

Ναι, αισθάνομαι ότι έχω προδοθεί. Και είναι κρίμα όταν άνθρωποι δεν έχουν τη δύναμη να πουν συγγνώμη για τα τυχόν λάθη τους. Εγώ, πάλι, πάντα συγχωρώ ανθρώπους που με έχουν πικράνει. Και δεν αυτοθυματοποιούμαι. Αλλά όταν κάποιος με έχει πικράνει, δεν πρέπει να το πω; Ευτυχώς είμαι πολύ ψύχραιμος με τη ζωή και ξεπερνώ όλες τις δυσκολίες.

Ποιος θάνατος σε στιγμάτισε περισσότερο;

Του πατέρα μου, τον οποίο έζησα σε πολύ μικρή ηλικία. Ο πατέρας μου πέθανε πολύ επώδυνα με έναν καρκίνο στον πνεύμονα, ωστόσο, πήρα πολλά παραδείγματα. Κάπνιζε πάρα πολύ, κάτι που εγώ αποφεύγω. Εκείνο το βράδυ μετά την ταφή δεν θα ξεχάσω όταν έπιασε φωτιά το σπίτι μας από ένα καντηλάκι που είχε βάλει η γιαγιά μου για τον μπαμπά μου.

