Σπύρος Μπιμπίλας για Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα στο θέατρο»

Σύνοψη από το

  • Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ πέθανε σε ηλικία 73 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12) στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι.
  • Μετά την είδηση του θανάτου του, ο Σπύρος Μπιμπίλας εξέφρασε τη θλίψη του με ανάρτηση στο Facebook.
  • Ο Σπύρος Μπιμπίλας χαρακτήρισε τον εκλιπόντα: «Από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα στο θέατρο με μια λαμπρή καριέρα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ πέθανε σε ηλικία 73 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12) στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι. Ο ηθοποιός εργαζόταν από τη δεκαετία του ’70 στον χώρο της υποκριτικής και είχε αγαπηθεί τόσο από τους συναδέλφους του όσο και από το κοινό.

Αφού έγινε γνωστός ο θάνατος του καλλιτέχνη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Facebook, με την οποία εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια του καλλιτέχνη.

Ο ηθοποιός και βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», δημοσίευσε μία φωτογραφία του με τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ και έγραψε στη λεζάντα: «Αντίο αγαπημένε Αλμπέρτο μας! Μόλις μας πληροφόρησε η γλυκιά μας Σάρα πως έπειτα από περιπέτεια της υγείας του έφυγε απο κοντά μας αυτός ο αγαπημένος φίλος και σεμνός συνάδελφος και συγγραφέας…

Από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα στο θέατρο με μια λαμπρή καριέρα και ταυτόχρονα μια επιτυχημένη κι αγαπημένη οικογένεια. Κουράγιο απο όλους μας στην σύντροφό του και στα αγαπημένα του παιδιά. Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ θα είναι πάντα στην καρδιά μας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πότε το χρόνιο ροχαλητό να αποτελέσει ένδειξη κινδύνου για την καρδιά; Τι λένε οι ειδικοί

Μάριος Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ ενισχύεται, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Έως το τέλος του έτους η οικονομική στήριξη 187 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους – Όλα όσα είπε ο Πρωτοψάλτ...

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους 28.500 ευρώ σε 22 εταιρείες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:20 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Χάρης Βαρθακούρης: Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο γάμου με την Αντελίνα Βαρθακούρη – «Η μέρα που (ξανά)παντρευτήκαμε…»

Ο Χάρης Βαρθακούρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώρι...
19:35 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Συγκινεί η Άννα Φόνσου για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Δεν αντέχω να σ’ αποχαιρετήσω, δεν αντέχω να μην σε ξαναδώ»

Γνωστή έγινε τη Δευτέρα (15/12) η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, σε ηλικί...
18:55 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Κωνσταντίνος Βασάλος: Η απάντηση για την προσωπική του ζωή – «Γι’ αυτό την κρατάω κρυφή…»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, οι οπο...
18:08 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Τι είχε πει για την απώλεια του πατέρα του και της αδελφής του από καρκίνο – Η εξομολόγηση για το θέμα του θανάτου

Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο, η είδηση του θανάτου του Αλμπέρτο Ε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα