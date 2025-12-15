Σπύρος Μπιμπίλας για Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα στο θέατρο»

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ πέθανε σε ηλικία 73 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12) στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι. Ο ηθοποιός εργαζόταν από τη δεκαετία του ’70 στον χώρο της υποκριτικής και είχε αγαπηθεί τόσο από τους συναδέλφους του όσο και από το κοινό.

Αφού έγινε γνωστός ο θάνατος του καλλιτέχνη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Facebook, με την οποία εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια του καλλιτέχνη.

Ο ηθοποιός και βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», δημοσίευσε μία φωτογραφία του με τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ και έγραψε στη λεζάντα: «Αντίο αγαπημένε Αλμπέρτο μας! Μόλις μας πληροφόρησε η γλυκιά μας Σάρα πως έπειτα από περιπέτεια της υγείας του έφυγε απο κοντά μας αυτός ο αγαπημένος φίλος και σεμνός συνάδελφος και συγγραφέας…

Από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα στο θέατρο με μια λαμπρή καριέρα και ταυτόχρονα μια επιτυχημένη κι αγαπημένη οικογένεια. Κουράγιο απο όλους μας στην σύντροφό του και στα αγαπημένα του παιδιά. Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ θα είναι πάντα στην καρδιά μας».