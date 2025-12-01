Σπύρος Μπιμπίλας: «Ήταν λάθος η αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση, εγώ δεν θα το έκανα»

Για την Πλεύση Ελευθερίας και την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση μίλησε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μπιμπίλας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA με τη Φαίη Σκορδά.

Όπως είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας, «στη Βουλή είμαστε 297 και όχι 300 γιατί έδιωξαν 3 και δεν τους αντικατέστησαν. Κάποιοι από τους Σπαρτιάτες έφυγαν και κάποιοι έμειναν και ψηφίζουν τα νομοσχέδια της ΝΔ. Αυτό είναι ωραίο για τη ΝΔ; Όπως και οι πρώην του ΠΑΣΟΚ. Η Βουλή είναι περιφερόμενοι άνθρωποι, πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο, ανεξάρτητοι γίνονται οπότε τους καπνίσει».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι «θα μείνω με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που με εμπιστεύτηκε μέχρι το τέλος, δεν θα αποσκιρτήσω. Αυτό με τον Διαμαντή Καραναστάση, μας εξέπληξε όλους. Δεν το περιμέναμε. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και θα μείνω δίπλα της».

Σχετικά με τα γκάλοπ απάντησε ότι «τα γκάλοπ καθοδηγούν τον κόσμο, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, θα πρέπει να καταργηθούν. Κάνουν ό, τι γουστάρουν, δεν είναι αξιόπιστα. Έχω δουλέψει σε τέτοιες εταιρείες όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο».

Σε άλλο σημείο ο Σπύρος Μπιμπίλας υποστήριξε ότι «ασφαλώς έχουν γίνει λάθη και μέσα σε αυτά ήταν και η αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση. Δεν την κρίνω ως σωστή. Εγώ δεν θα το έκανα. Ο κ. Καραναστάσης είναι από τους συνιδρυτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν έφυγε από το κόμμα, έφυγε από τη Βουλή. Εγώ θα σταματήσω μετά το πέρας της θητείας μου. Έχουν προσβάλει πολλές φορές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και απαντάει στις προσβολές, και αναγκάζεται να μιλάει επιθετικά. Δέχεται απίστευτες προκλήσεις».

