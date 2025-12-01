Χαρίτσης: Εικόνες ντροπής στα μπλόκα – Η ποινικοποίηση του αγώνα των αγροτών είναι πρόκληση για ολόκληρη την κοινωνία

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Χαρίτσης

Για «εικόνες ντροπής» στα αγροτικά μπλόκα έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή του στο ΕΡΤNEWS αναφορικά με την κυβερνητική στάση απέναντι στις κινητοποιήσεις των αγροτών. Κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση «εξαπατά συστηματικά τους αγρότες», καθυστερεί κρίσιμες πληρωμές και επιχειρεί να μετακυλίσει τις ευθύνες στην Ευρώπη, ενώ γνωρίζει ότι οι καθυστερήσεις «είναι αποκλειστικά δική της ευθύνη».

Υπογράμμισε ότι η «ποινικοποίηση του αγώνα τους είναι πρόκληση για ολόκληρη την κοινωνία», θυμίζοντας ότι και για τον ίδιο είχε σχηματιστεί δικογραφία επειδή είχε επισκεφθεί τα μπλόκα.

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το χαρακτήρισε «σημαντική καταγραφή μιας ιστορικής περιόδου», η οποία καταγράφεται με τρόπο πολύτιμο, όχι με όρους παρελθοντολογίας, αλλά με το τι γίνεται από δω και πέρα για το μέλλον, για το για το πού βρισκόμαστε σήμερα.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «η κοινωνία πιέζει για έναν ισχυρό, πειστικό πόλο της Αριστεράς» που θα αντιπαρατεθεί στη Δεξιά, ενώ επανέλαβε την ανάγκη «προγραμματικής σύγκλισης και ειλικρινούς διαλόγου» ανάμεσα στις δυνάμεις της Αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας. Όσο για το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι θα ήθελε ένα πολιτικό κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, να μπει σε αυτή τη συζήτηση. «Μια σοσιαλδημοκρατία η οποία θα προσομοιάζει περισσότερο όμως με τη σοσιαλδημοκρατία του Σάντσεθ στην Ισπανία και όχι σε μία δεξιά σοσιαλδημοκρατία, όπως στη Γερμανία ή στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα με όρους προστασίας της κοινωνικής πλειοψηφίας», σημείωσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Πονόλαιμος και βήχας που επιμένει; Τι τρώνε οι γιατροί και οι σεφ για να τα αντιμετωπίσουν

Σούπερ μάρκετ: Ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ οι πωλήσεις το 2024 – Αναλυτικά στοιχεία

Ο ΟΠΕΚ+ διατηρεί σταθερή την παραγωγή πετρελαίου – Συμφωνεί σε μηχανισμό δυναμικότητας

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:57 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Γεωργιάδης για Τσίπρα: Ο διάλογος του με τον Πούτιν και όσα του είπε για την πρόθεση του να μας δάνειζε έστω λίγα χρήματα, είναι απλά συγκλονιστικός

Νέα ανάρτηση έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκ...
14:46 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Σπύρος Μπιμπίλας: «Ήταν λάθος η αποχώρηση του Διαμαντή Καραναστάση, εγώ δεν θα το έκανα»

Για την Πλεύση Ελευθερίας και την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση μίλησε μεταξύ άλλων ο Σπύ...
14:16 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Δένδιας από Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ: Η Ελλάδα έχει να προσφέρει στη συζήτηση για την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευ...
12:45 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μαρινάκης: «Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί» – Το μήνυμα για τα μπλόκα των αγροτών

«Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία. Οι δρόμοι δεν ανήκουν σε κανέναν» ήταν το μήνυ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»