Αρτέμιδα: «Ένας άγγελος έφυγε» – Συντετριμμένος ο πατέρας του 24χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ραγίζουν καρδιές το λόγια του πατέρα του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Αρτέμιδα, όταν ένας 29χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, προσέκρουσε σε κολώνα και σε σταθμευμένα οχήματα, «θερίζοντας» τον άτυχο νέο.

Ο 24χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο μπροστά στα μάτια της μητέρας του και της αδελφής του, ενώ η σύντροφός του βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

«Έμαθα την επόμενη ημέρα το πρωί τι έγινε. Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Η κοπέλα του κινδυνεύει. Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι όλοι σε χάλια κατάσταση» είπε ο πατέρας του θύματος μιλώντας στο STAR και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Όπως είπε ο ίδιος, «ο Σωτηράκης έφυγε, έκανε μεταπτυχιακό, έμενε στο Βέλγιο. Είχε έρθει για δυο ημέρες γιατί ορκιζόταν η κοπέλα του– αυτή που βρίσκεται στο νοσοκομείο- και κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Ένας άγγελος έφυγε».

Η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου υποβλήθηκε σε επέμβαση για τις σοβαρές κακώσεις που υπέστη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες.

