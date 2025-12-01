Φάμελλος από το μπλόκο στα Μάλγαρα: Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς με αυταρχισμό και βία – Ο αγώνας τους είναι δίκαιος

Σύνοψη
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε το μπλόκο των αγροτών στα διόδια Μαλγάρων, εκφράζοντας στήριξη στον αγώνα τους.
  • Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για αυταρχισμό και βία απέναντι στους αγρότες, ζητώντας την απελευθέρωση των συλληφθέντων.
  • Τόνισε ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και αφορούν το κόστος παραγωγής, τις επιδοτήσεις και την τιμιότητα στις ενισχύσεις.
Το μπλόκο των αγροτών στα διόδια Μαλγάρων, την ώρα που είχαν αποκλείσει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς, χαρακτήρισε δίκαια τα αιτήματά τους και ζήτησε την απελευθέρωση των συλληφθέντων.

«Είμαστε εδώ για να πούμε ότι ο αγώνας των αγροτών είναι τίμιος. Η ύπαιθρος της χώρας μας ερημώνει και δυστυχώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν εχθρούς», δήλωσε ο κ. Φάμελλος.

«Και εκτός από τη μεγάλη κλεψιά που έχει γίνει στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός από τα τεράστια προβλήματα στο κόστος παραγωγής που δυσκολεύουν τη ζωή των αγροτών, πλέον έχουμε και τον ωμό αυταρχισμό και τη βία. Ζητάμε την απελευθέρωση των συλληφθέντων, διότι το μόνο που κάνουν οι αγρότες και εδώ στα Μάλγαρα είναι να διαδηλώνουν, γιατί θέλουν να ζήσουν στα χωριά τους» πρόσθεσε.

 

«Θέλουν να υπάρχει παραγωγή, να υπάρχει τιμιότητα στις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις, να υπάρχουν χέρια αγροτικής εργασίας, να υπάρχει ρευστότητα και να μην τους τρώνε τον κόπο τους οι μεσάζοντες και οι διάφοροι νταβατζήδες, τράπεζες, πετρέλαια, ρεύμα… Γιατί αυτό ζουν οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Εμείς εδώ και έναν χρόνο έχουμε πάρει θέση για τα αιτήματα των αγροτών, που πρέπει να ικανοποιηθούν και πρέπει οι κινητοποιήσεις αυτές να είναι ειρηνικές και η κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις.

Ακόμα και αυτές οι ενισχύσεις που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή, είναι πολύ λίγες σε σχέση με την προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης, που πρέπει να πάρουν όλοι οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, με πάρα πολλά προβλήματα παντού» κατέληξε.

