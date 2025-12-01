Ιντιάνα: Καραμπόλα με 45 οχήματα έπειτα από έντονη χιονόπτωση – Δείτε βίντεο

Σύνοψη
  • Σοβαρή καραμπόλα με περίπου 45 οχήματα σημειώθηκε στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, στον αυτοκινητόδρομο Interstate-70, λόγω έντονης χιονόπτωσης και παγωμένων δρόμων.
  • Παρά τον μεγάλο αριθμό εμπλεκόμενων οχημάτων, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας της Ιντιάνα, Matt Ames, επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.
  • Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και έδωσαν οδηγίες οδικής ασφάλειας, τονίζοντας τη μείωση της ταχύτητας και την αύξηση των αποστάσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιντιάνα: Καραμπόλα με 45 οχήματα έπειτα από έντονη χιονόπτωση – Δείτε βίντεο
Πηγή: Χ

Μια τεράστια καραμπόλα που εμπλέκει περίπου 45 οχήματα σημειώθηκε στην Ιντιάνα των ΗΠΑ το Σάββατο, σε συνθήκες χιονιού και παγωμένων δρόμων, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Το περιστατικό συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Interstate-70 κοντά στην πόλη Terre Haute, γύρω στις 10 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας της Ιντιάνα, Matt Ames.


Ο Ames ανέφερε ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, σημειώνει το περιοδικό People.


Το ατύχημα συνέβη υπό χιονισμένες συνθήκες, όπως φαίνεται και σε βίντεο που μοιράστηκε ζωντανά στο Facebook ο Ames σχετικά με το περιστατικό αλλά και σε υλικό που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ.


Ο Ames πρόσθεσε ότι οι αρχές παρατηρούσαν επίσης «εκτροχιασμούς» οχημάτων από την άλλη πλευρά του αυτοκινητοδρόμου.


Στη συνέχεια, έδωσε βασικές οδηγίες οδικής ασφάλειας για τους οδηγούς: «Πρώτον, αν δεν χρειάζεται να κάνετε άσκοπες μετακινήσεις, παρακαλώ μείνετε σπίτι απόψε, ώστε οι δρόμοι να βελτιωθούν αύριο», είπε στην ενημέρωση.

«Αν χρειαστεί να κυκλοφορήσετε, βεβαιωθείτε ότι τα φώτα σας είναι αναμμένα, ότι φοράτε ζώνη ασφαλείας και φυσικά ότι δεν οδηγείτε αποσπασμένοι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο Ames τόνισε ότι το πιο «σημαντικό πράγμα» που μπορούν να κάνουν οι οδηγοί για να παραμείνουν ασφαλείς σε χειμερινές καιρικές συνθήκες είναι να «μειώσουν την ταχύτητα και να αυξήσουν τις αποστάσεις» από τα προπορευόμενα οχήματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Πονόλαιμος και βήχας που επιμένει; Τι τρώνε οι γιατροί και οι σεφ για να τα αντιμετωπίσουν

Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή – Τα νέα ποσά

Νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση» για να ανοίξουν 35.000 κλειστά σπίτια – Επιδότηση 300 ευρώ ανά τ.μ., ποια ακίνητα αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:52 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Influencer βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στη Σλοβενία – Την στραγγάλισε ο πρώην σύντροφός της

Η υπόθεση εξαφάνισης της 31χρονης influencer Στεφάνι Πίπερ κατέληξε σε τραγωδία, καθώς, μία εβ...
11:27 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μπριζίτ Μπαρντό: «Μην ανησυχείτε για την υγεία μου» – Το αισιόδοξο μήνυμα στους θαυμαστές της

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης, θέλει ...
08:04 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Βήματα προόδου στις συνομιλίες στη Φλόριντα αλλά το σκληρό «παζάρι» θα γίνει στη Μόσχα – Το νέο σενάριο για ειρηνευτική συμφωνία

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία πραγματοποίησαν νέες συνομιλίες στη Φλόριντα, σε μια περίοδο που οι διπλ...
07:50 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Απάντηση στον Ερντογάν για SAFE και «Γαλάζια Πατρίδα» – Η νευρικότητα της Άγκυρας για το ελληνικό βέτο

Ανυπέρβλητα φαντάζουν πλέον τα ευρωπαϊκά εμπόδια για την ένταξη της Τουρκίας στον μηχανισμό SA...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»