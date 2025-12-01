Ιντιάνα: Καραμπόλα με 45 οχήματα έπειτα από έντονη χιονόπτωση – Δείτε βίντεο

Μια τεράστια καραμπόλα που εμπλέκει περίπου 45 οχήματα σημειώθηκε στην Ιντιάνα των ΗΠΑ το Σάββατο, σε συνθήκες χιονιού και παγωμένων δρόμων, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Το περιστατικό συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Interstate-70 κοντά στην πόλη Terre Haute, γύρω στις 10 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας της Ιντιάνα, Matt Ames.

#Indiana reports a massive, multi-vehicle collision following heavy #snowfall ❄️A chain-reaction pileup involving approximately 50 vehicles occurred due to ice on a major highway in Indiana. #USA pic.twitter.com/4c6yvQspOv https://t.co/euFlx3EBS8 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) December 1, 2025



Ο Ames ανέφερε ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, σημειώνει το περιοδικό People.

From Indiana State Police: I-70 westbound near mile marker 15 shut down with multiple car accident. Please avoid this area and find alternate route or avoid travel, if possible… this is current situation near us . 😳❄️ pic.twitter.com/JmWWsM2SOG — Rhonda💟✝️ (@1975Rhonda) November 29, 2025



Το ατύχημα συνέβη υπό χιονισμένες συνθήκες, όπως φαίνεται και σε βίντεο που μοιράστηκε ζωντανά στο Facebook ο Ames σχετικά με το περιστατικό αλλά και σε υλικό που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ.

🚨🇺🇸 A big and scary crash involving many vehicles has happened in Indiana after a strong snowstorm. Emergency teams are still working at the scene, and officials are telling people not to travel unless it is truly an emergency. pic.twitter.com/rD5XAS2dY9 — Defense Intelligence (@DI313_) November 30, 2025



Ο Ames πρόσθεσε ότι οι αρχές παρατηρούσαν επίσης «εκτροχιασμούς» οχημάτων από την άλλη πλευρά του αυτοκινητοδρόμου.



Στη συνέχεια, έδωσε βασικές οδηγίες οδικής ασφάλειας για τους οδηγούς: «Πρώτον, αν δεν χρειάζεται να κάνετε άσκοπες μετακινήσεις, παρακαλώ μείνετε σπίτι απόψε, ώστε οι δρόμοι να βελτιωθούν αύριο», είπε στην ενημέρωση.

«Αν χρειαστεί να κυκλοφορήσετε, βεβαιωθείτε ότι τα φώτα σας είναι αναμμένα, ότι φοράτε ζώνη ασφαλείας και φυσικά ότι δεν οδηγείτε αποσπασμένοι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο Ames τόνισε ότι το πιο «σημαντικό πράγμα» που μπορούν να κάνουν οι οδηγοί για να παραμείνουν ασφαλείς σε χειμερινές καιρικές συνθήκες είναι να «μειώσουν την ταχύτητα και να αυξήσουν τις αποστάσεις» από τα προπορευόμενα οχήματα.