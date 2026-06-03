Ρόδος: Φυλάκιση 3,5 ετών σε 38χρονο για τον ξυλοδαρμό της συζύγου και του γιου του

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Ποινή φυλάκισης 3 ετών και 6 μηνών, χωρίς το ευεργέτημα της αναστολής, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου σε 38χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ο κατηγορούμενος, που οδηγήθηκε απευθείας στη φυλακή, καταδικάστηκε για τα αδικήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της απειλής και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το χρονικό της εφιαλτικής νύχτας

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Μαΐου 2026. Ο 38χρονος επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα σε κατάσταση μέθης. Σε ένα ήδη τεταμένο οικογενειακό κλίμα, δεν άργησε να ξεσπάσει άγριος καυγάς με τη 32χρονη σύζυγό του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο άνδρας επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στη γυναίκα ενώ εκείνη ήταν ξαπλωμένη, καταφέροντάς της επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι, στους ώμους και στα χέρια. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο δράστης την απειλούσε για τη ζωή της, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε εναντίον της χυδαίες και εξευτελιστικές εκφράσεις σεξουαλικού περιεχομένου.

Η ηρωική παρέμβαση του 15χρονου

Ο 38χρονος δεν δίστασε να στραφεί και εναντίον του ίδιου του του παιδιού, καταφέροντάς του χτυπήματα στον λαιμό, στα πόδια, στο χέρι και στον ώμο, ενώ παράλληλα τον εξύβριζε και τον απειλούσε.

Παρά τον τρόμο του, ο ανήλικος επέδειξε ψυχραιμία:

• Κατέγραψε μέρος της επίθεσης με το κινητό του τηλέφωνο ως αποδεικτικό στοιχείο.

• Κατάφερε να απομονώσει τη μητέρα του σε ασφαλές δωμάτιο.

• Άνοιξε το παράθυρο και άρχισε να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Η σύλληψη και η δικαστική απόφαση

Η εφιαλτική τροπή που πήρε το περιστατικό, το οποίο διήρκεσε σχεδόν μία ώρα, τερματίστηκε όταν ένας γείτονας άκουσε τις κραυγές του 15χρονου, έσπευσε στο σημείο και παρενέβη, ειδοποιώντας ταυτόχρονα τις αστυνομικές Αρχές.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 38χρονο στις 3:20 τα ξημερώματα. Απολογούμενος στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε εν μέρει τις κατηγορίες, ωστόσο η δικαιοσύνη εξάντλησε την αυστηρότητά της, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του

Πηγή: Δημοκρατική