Influencer βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στη Σλοβενία – Την στραγγάλισε ο πρώην σύντροφός της

Σύνοψη
  • Η 31χρονη influencer Στεφάνι Πίπερ βρέθηκε νεκρή σε δασική περιοχή στη Σλοβενία, μία εβδομάδα μετά την εξαφάνισή της.
  • Ο πρώην σύντροφός της φέρεται να παραδέχτηκε ότι τη στραγγάλισε και οδήγησε την αστυνομία στο σημείο όπου είχε κρύψει το πτώμα της μέσα σε μια βαλίτσα.
  • Οι αυστριακές και σλοβενικές αρχές συνεργάζονται στενά για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ έχουν συλληφθεί και δύο συγγενικά πρόσωπα του πρώην συντρόφου.
Influencer βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στη Σλοβενία – Την στραγγάλισε ο πρώην σύντροφός της

Η υπόθεση εξαφάνισης της 31χρονης influencer Στεφάνι Πίπερ κατέληξε σε τραγωδία, καθώς, μία εβδομάδα μετά, εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή.

Οι έρευνες αποκάλυψαν στοιχεία που οδήγησαν τις αρχές στον πρώην σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε τη δολοφονία της.

Η Πίπερ είχε εξαφανιστεί στις 23 Νοεμβρίου, όταν επέστρεψε στο σπίτι της από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Σύμφωνα με την αστυνομία της Στυρίας, στην Αυστρία, έφτασε στο διαμέρισμά της με ταξί και συνοδευόμενη από φίλη, ωστόσο η οικογένειά της ενημέρωσε τις αρχές όταν δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη φωτογράφιση.

Σε δελτίο Τύπου στις 26 Νοεμβρίου, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η Πίπερ αγνοούνταν αφού «δεν εμφανίστηκε στη δουλειά και δεν μπορούσε να εντοπιστεί».

Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι ο πρώην σύντροφός της είχε ήδη συλληφθεί σε σχέση με την εξαφάνισή της.


Το αυστριακό μέσο Kronen Zeitung μετέδωσε ότι η influencer βρέθηκε νεκρή σε δάσος στη Σλοβενία, αφού ,σύμφωνα με τους ερευνητές, ο 31χρονος πρώην σύντροφός της φέρεται να παραδέχτηκε ότι τη στραγγάλισε και οδήγησε την αστυνομία στο σημείο όπου είχε κρύψει το πτώμα της μέσα σε μια βαλίτσα.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gulf News (@gulfnews)


Οι αρχές ανέφεραν ότι «ο άνδρας πιστεύεται ότι είχε ταξιδέψει αρκετές φορές στη Σλοβενία με το αυτοκίνητό του» και «δεν μπορούσε να εντοπιστεί από την αστυνομία που ερευνούσε την υπόθεση».

Όπως πρόσθεσαν, «το βράδυ της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου 2025, η σλοβενική αστυνομία ανέφερε ότι ένα αυτοκίνητο είχε τυλιχτεί στις φλόγες στο πάρκινγκ ενός καζίνο κοντά στα σύνορα. Το αυτοκίνητο ανήκε στον 31χρονο άνδρα. Βρέθηκε σε μικρή απόσταση από το φλεγόμενο όχημα και συνελήφθη από τη σλοβενική αστυνομία. Έχει ζητηθεί η έκδοσή του στην Αυστρία».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Robbie Harvey (@therobbieharvey)


Δημοσιεύματα των Oe24 και 20 Minuten ανέφεραν ότι η Πίπερ είχε στείλει μήνυμα σε φίλη της μέσω WhatsApp, ενημερώνοντας ότι είχε φτάσει σπίτι της με ασφάλεια. Ωστόσο, λίγο αργότερα έστειλε νέο μήνυμα εκφράζοντας την ανησυχία ότι κάποιος βρισκόταν στη σκάλα της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την Kleine Zeitung, γείτονες είχαν ακούσει φωνές και φέρεται να είδαν τον πρώην σύντροφό της στο σημείο.


Την επόμενη ημέρα, η αστυνομία της Στυρίας ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν και δύο συγγενικά πρόσωπα του πρώην συντρόφου της 31χρονης. «Οι συλληφθέντες βρίσκονται υπό κράτηση και ανακρίνονται», ανέφεραν οι αρχές, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «η ιατροδικαστική εξέταση του αυτοκινήτου του πρώην συντρόφου δεν έδωσε κανένα στοιχείο σχετικά με το πού βρισκόταν η αγνοούμενη».

Οι αυστριακές και σλοβενικές αρχές τόνισαν πως «διεξάγονται έρευνες και στις δύο χώρες και υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δύο αρχών». Παρά τις διεξοδικές έρευνες, «οι επιχειρήσεις έρευνας που διεξήχθησαν στη Σλοβενία μέχρι στιγμής δεν είχαν αποτέλεσμα – θα συνεχιστούν αύριο», σημείωσαν στο ενημερωτικό δελτίο τους

