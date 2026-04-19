Λουιζιάνα: 8 παιδιά νεκρά σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας – Νεκρός και ο δράστης

Σοκ και θλίψη προκαλεί η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, όπου οκτώ παιδιά σκοτώθηκαν έπειτα από αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με τις αρχές να κάνουν λόγο για μια από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις που έχουν αντιμετωπίσει.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα) στην πόλη Σρίβπορτ, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, Γουέιν Σμιθ.

Συνολικά δέκα άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς, με τα θύματα να περιλαμβάνουν παιδιά ηλικίας από μόλις ενός έτους έως περίπου 14 ετών.

Από αυτά, 8 παιδιά υπέκυψαν στα τραύματά τους.

BREAKING: Eight children were killed in an “extensive” mass shooting in Shreveport, Louisiana, police say. The suspected shooter is also dead. https://t.co/1xabSsCIaW — Breaking News (@BreakingNews) April 19, 2026

Σκηνές χάους σε τρία διαφορετικά σημεία

Οι αρχές ανέφεραν ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η σκηνή του εγκλήματος εκτείνεται σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, γεγονός που δυσκολεύει τη συλλογή στοιχείων και την πλήρη αποτύπωση των γεγονότων.

Ο Γουέιν Σμιθ περιέγραψε την κατάσταση με τα εξής λόγια: «Αυτή είναι μια εκτεταμένη σκηνή, διαφορετική από οτιδήποτε έχουν δει οι περισσότεροι από εμάς».

BREAKING: Eight children were killed early this morning in a mass shooting in Shreveport, Louisiana, police said. Authorities say ten people were shot in total, with victims ranging in age from 1 to 14. The alleged gunman was later killed following a police chase. pic.twitter.com/OlMOZmphC3 — zamohappy (@zamohappy) April 19, 2026

Νεκρός ο ύποπτος έπειτα από καταδίωξη

Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος δράστης σκοτώθηκε από αστυνομικούς έπειτα από καταδίωξη με όχημα που κατέληξε στην περιοχή Bossier City, το πρωί της Κυριακής.

Όπως έγινε γνωστό, ορισμένα από τα παιδιά που δέχθηκαν πυροβολισμούς είχαν συγγενική σχέση με τον ύποπτο.

Σε σχετική ανακοίνωση της Πολιτειακής Αστυνομίας της Λουιζιάνα διευκρινίζεται ότι κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το οποίο περιλάμβανε και ανταλλαγή πυρών μετά την καταδίωξη.

Πηγή: Associated Press