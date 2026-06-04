Πάτρα: Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

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Άλλος ένας θάνατος κρατουμένου καταγράφηκε την Τετάρτη (3/6) στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, υπό συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το νέο αυτό περιστατικό εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική κάλυψη στο σωφρονιστικό κατάστημα, αφού ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε επτά μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Οι προηγούμενοι θάνατοι είχαν προκαλέσει την παρέμβαση τοπικών φορέων, οι οποίοι είχαν ζητήσει απαντήσεις για τη λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών και τη στελέχωση των φυλακών με ιατρικό προσωπικό.

Όλες τις υποθέσεις βάσει του πρωτοκόλλου τις αναλαμβάνει το Τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας. Σύμφωνα με το tempo24.news έχει συντάξει επτά δικογραφίες χωρίς καμία πρόοδο.