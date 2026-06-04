Η Χεζμπολάχ αναφέρει 17 επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο

Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε 17 ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 3/6, χρησιμοποιώντας ρουκέτες, πυροβολικό και εκρηκτικά drones για να στοχεύσουν συγκεντρώσεις στρατευμάτων, στρατιωτικά οχήματα και άρματα μάχης με στόχο να ανακόψει τις ισραηλινές προελάσεις.

Οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επικεντρώθηκαν επίσης σε μεγάλο βαθμό στις ισραηλινές δυνάμεις που βρίσκονταν γύρω από το ιστορικό κάστρο Μποφόρ του Λιβάνου, όπου επιθετικά drones και το πυροβολικό έπληξαν δύο ισραηλινά άρματα μάχης Merkava, ακινητοποίησαν ένα στρατιωτικό όχημα και έπληξαν ένα σπίτι όπου βρίσκονταν στρατεύματα.

Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι τα drones και οι ρουκέτες της οργάνωσης στόχευσαν ισραηλινά στρατεύματα και οχήματα στο Γιοχμόρ αλ-Σακίφ, το Ζαουτάρ αλ-Σαρκίγια, τη Μπιγιάντα, το Χιάμ, την Οντέισα, τη Ντιμπίν και μια περιοχή στο βόρειο Ισραήλ.