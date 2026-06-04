Ζεφύρι: Κρίσιμη η κατάσταση της 3χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Αναζητούνται οι γονείς της

Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», αφού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο σε καταυλισμό Ρομά στο Ζεφύρι. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για παραμέληση, καθώς δεν το έχουν επισκεφτεί στο νοσοκομείο, ενώ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι είχε προηγουμένως ενημερώσει για αντίστοιχες περιπτώσεις παραμέλησης ανηλίκων.

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νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» η 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Ζεφύρι.
  • Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς δεν έχουν επισκεφτεί το κοριτσάκι στο νοσοκομείο.
  • Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις συνθήκες διαβίωσης ανήλικων παιδιών σε καταυλισμούς, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να έχει ενημερώσει τις αρχές για περιπτώσεις παραμέλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» η 3χρονη, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μέσα σε καταυλισμό Ρομά στο Ζεφύρι.

Το κοριτσάκι δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή, αφού τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Τρίτης 2/6, όταν βρέθηκε μόνο του πίσω από όχημα που οδηγούσε ένας 31χρονος. Ο οδηγός, ο οποίος δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του παιδιού, έκανε όπισθεν και το παρέσυρε, τραυματίζοντάς το σοβαρά.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις συνθήκες διαβίωσης ανήλικων παιδιών σε καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να αποκαλύπτει ότι είχε ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις παραμέλησης και εγκατάλειψης ανηλίκων.

Αναζητούνται οι γονείς, δεν το έχουν επισκεφτεί στο νοσοκομείο

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου καθώς δύο μέρες μετά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», εάν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τους αρμόδιους φορείς, παρόμοια περιστατικά ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί.

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