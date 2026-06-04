Στο φως ο αρχαίος δρόμος προς τη δεύτερη πύλη της αρχαίας Σίδης

Ένα ακόμη εντυπωσιακό κομμάτι του παζλ της αρχαίας Σίδης έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην Αττάλεια.

Οι ανασκαφές στην περιοχή συνεχίζουν να εκπλήσσουν την επιστημονική κοινότητα, αποκαλύπτοντας την πλούσια ιστορία και την αρχιτεκτονική μεγαλοπρέπεια ενός από τα πιο σημαντικά λιμάνια της αρχαιότητας.

Η ανασκαφή φέρνει στο φως την ανατολική είσοδο της πόλης

Ένας αρχαίος δρόμος που οδηγεί στην ανατολική πύλη της Σίδης, μία από τις δύο κύριες εισόδους της αρχαίας πόλης στην περιοχή Μαναβγκάτ της Αττάλειας, ήρθε στο φως στο πλαίσιο των αδιάλειπτων εργασιών ανασκαφής και αποκατάστασης.

Ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της αρχαίας Παμφυλίας

Η διαδρομή που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, μαζί με αρκετούς γύρω δρόμους, προσθέτει νέες λεπτομέρειες στον πολεοδομικό σχεδιασμό της Σίδης, μιας από τις σημαντικότερες πόλεις-λιμάνια της αρχαίας Παμφυλίας, μιας ιστορικής περιοχής στα νότια παράλια της Ανατολίας.

Οι ανασκαφές αποκαλύπτουν τη διαδρομή προς την αρχαία Σίδη

Οι ανασκαφές στη Σίδη ξεκίνησαν το 1947 και συνεχίζονται χωρίς διακοπή, φέρνοντας σταδιακά στο φως μια πόλη γνωστή για το θέατρό της, τους ναούς της Αθηνάς και του Απόλλωνα, τα λουτρά, το μνημειώδες σιντριβάνι, τον δρόμο με τις κιονοστοιχίες και τα μουσεία της.

Το πρόγραμμα «Κληρονομιά για το Μέλλον» και οι ανασκαφές από το 1947

Τα τελευταία χρόνια, οι εργασίες στην τοποθεσία έχουν ενταθεί στο πλαίσιο του έργου “Κληρονομιά για το Μέλλον” του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, μια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην επιτάχυνση των αρχαιολογικών ανασκαφών και της αποκατάστασης σε ολόκληρη την Τουρκία.

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, οι αρχαιολόγοι διάνοιξαν τον αρχαίο δρόμο που οδηγεί στην ανατολική πύλη, μία από τις δύο κύριες πύλες της πόλης, ενώ παράλληλα αποκάλυψαν γειτονικούς δρόμους που δεν είχαν ανασκαφεί στο παρελθόν.

Οι ιστορικές φάσεις της πόλης

Η καθηγήτρια Φεριστάχ Αλανιαλί, επικεφαλής των ανασκαφών στη Σίδη και μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Anadolu, δήλωσε ότι η αποκάλυψη του δρόμου αποτελεί σημαντικό βήμα για την κατανόηση της αρχαίας πόλης.

Η Αλανιαλί ανέφερε ότι η ομάδα εντόπισε τις διάφορες φάσεις χρήσης ενός δρόμου που κατασκευάστηκε κατά την πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο, αποκτώντας σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία και την εξέλιξη της πόλης.

Ένας δρόμος που δεν είχε ανασκαφεί ποτέ στο παρελθόν

“Διανοίξαμε τον δρόμο που οδηγεί στην ανατολική πύλη. Συλλέξαμε σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία και τις ιστορικές φάσεις της πόλης”, δήλωσε η ίδια.

Σημείωσε επίσης ότι ένας δρόμος που εκτείνεται στα νότια της κύριας διαδρομής δεν είχε ανασκαφεί ποτέ στο παρελθόν, προσθέτοντας ότι οι εργασίες έδωσαν στους ερευνητές την ευκαιρία να εντοπίσουν και να ερμηνεύσουν τις ιστορικές διεργασίες της συγκεκριμένης περιοχής.

Οι εργασίες προχωρούν στα χερσαία και θαλάσσια τείχη

Η Αλανιαλί δήλωσε ότι οι ανασκαφικές εργασίες για φέτος έχουν προγραμματιστεί για τα τμήματα των χερσαίων και θαλάσσιων τειχών της πόλης.

Μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφών κατά μήκος των θαλάσσιων τειχών, τα ενισχυμένα τείχη αναμένεται να διαμορφώσουν ένα ελεγχόμενο όριο εντός της αρχαίας πόλης.

Η εξέλιξη των λιμανιών της Σίδης αποκαλύπτει τη μακρά ναυτική της ιστορία

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν επίσης τον ρόλο της Σίδης ως ενός σημαντικού κέντρου του μεσογειακού εμπορίου.

Η Αλανιαλί δήλωσε ότι μια άγκυρα πλοίου της Εποχής του Χαλκού, η οποία βρέθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατων εργασιών κοντά στο ρέμα Αλάρα, έδειξε ότι στην περιοχή διεξαγόταν έντονο θαλάσσιο εμπόριο ήδη από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ.

Η ίδια πρόσθεσε ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα υποδηλώνουν πως η Σίδη ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη, όπου άνθρωποι από τις περιοχές του Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας έρχονταν για να κάνουν εμπόριο.

Η μάχη με την άμμο και η μεταφορά του λιμανιού

“Η Σίδη είναι μια σημαντική παραθαλάσσια πόλη, αλλά ταυτόχρονα και μια αγροτική πόλη λόγω των προσχωσιγενών εδαφών που μετέφερε ο ποταμός Μέλας”, δήλωσε η Αλανιαλί.

Η ίδια εξήγησε ότι η άμμος που μετέφερε το νερό γέμιζε σταδιακά το λιμάνι, αναγκάζοντας τους ντόπιους κατοίκους να το καθαρίζουν επανειλημμένα, προτού τελικά μεταφέρουν το λιμάνι σε άλλη τοποθεσία.

“Στο πλαίσιο των εργασιών μας, εντοπίσαμε και άλλα λιμάνια διαφόρων μεγεθών στην περιοχή”, πρόσθεσε η ίδια.