Ανακαλύφθηκαν οχυρωματικά τείχη σε αρχαία πόλη της ελληνιστικής εποχής

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Αποκαλύφθηκαν νέα τείχη 2.300 ετών στην αρχαία πόλη της Αμάντιας. Η κρυμμένη κληρονομιά των Ιλλυrιών. Φωτογραφία: Αρχαιολογικό πάρκο Αμάντιας
Αποκαλύφθηκαν νέα τείχη 2.300 ετών στην αρχαία πόλη της Αμάντιας. Η κρυμμένη κληρονομιά των Ιλλυrιών. Φωτογραφία: Αρχαιολογικό πάρκο Αμάντιας

Αρχαιολόγοι οι οποίοι εργάζονται στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Αμάντιας, στη νότια Αλβανία, έφεραν στο φως τα ευρήματα ισχυρών αμυντικών τειχών που χρονολογούνται στον 3ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται πως κατέρρευσαν κατά τον 6ο αιώνα μ.Χ.

Ανακαλύφθηκαν ευρήματα από γιγαντιαία τείχη και 450 βλήματα από μόλυβδο – Χρησιμοποιήθηκαν σε θρυλική πολιορκία

Οι οχυρώσεις που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, ήταν γύρω από τον οικισμό της πόλης.

Τα ευρήματα προσφέρουν νέα στοιχεία όχι μόνο για τις αμυντικές στρατηγικές της Αμάντιας, αλλά και για τον αστικό σχεδιασμό καθώς και για την κοινωνική της οργάνωση.

Ανακαλύφθηκαν τα τείχη και η πύλη μίας αρχαίας πόλης 3.000 ετών – Το ζυθοποιείο και τα χρωματιστά αετώματα
Ο τομέας των αμυντικών τειχών που ανακαλύφθηκαν στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Αμάντιας. Φωτογραφία: Αρχαιολογικό Πάρκο της Αμάντιας
Ο τομέας των αμυντικών τειχών που ανακαλύφθηκαν στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Αμάντιας. Φωτογραφία: Αρχαιολογικό Πάρκο της Αμάντιας

Η αρχαία Αμάντια

Η αρχαία Αμάντια, είναι ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους των δυτικών Βαλκανίων – μια ελληνιστική πόλη της αρχαίας Ηπείρου που βρίσκεται εντός της σημερινής Αλβανίας.
Η αρχαία Αμάντια ήταν χτισμένη σε σημαντική αμυντική θέση, πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Αώου προς τα ανατολικά.

Στον αρχαιολογικό χώρο υπάρχουν ακόμη, μια ακρόπολη περιτριγυρισμένη από τείχη, μια πρωτοχριστιανική βασιλική καθώς και μνημειώδεις τάφοι.

Ανακαλύφθηκαν μοναδικές ιερές εστίες 6.000 ετών – Τι «μαρτυρούν» τα ευρήματα από τα τείχη και τα κεραμικά θραύσματα

Τα σωζόμενα αρχαία ερείπια βρίσκονται στο χωριό Πλότσε, σε απόσταση 34 χιλιομέτρων βόρεια και ανατολικά της παραθαλάσσιας πόλης του Αυλώνα (Βλόρε στα αλβανικά).

Ένα ξεχασμένο σημείο της κληρονομιάς των Ιλλυριών

Η Αμάντια, άλλοτε  ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του Ιλλυρικού πολιτισμού, βρισκόταν στο σταυροδρόμι των τοπικών παραδόσεων, της ελληνικής επιρροής και αργότερα, της ρωμαϊκής επέκτασης.

Ο χώρος είναι γνωστός για την ακρόπολη, τους ναούς, την αγορά του, καθώς και για το εξαιρετικά καλά διατηρημένο στάδιο του 4ου αιώνα, το οποίο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα των Βαλκανίων.

Η ανακάλυψη των τειχών, μαρτυρά πως η Αμάντια δεν υπήρξε μόνο ένα ορεινό οχυρό.
Ήταν μια πόλη προσεκτικά σχεδιασμένη, με δημόσιους χώρους και περίπλοκες κοινωνικές δομές.

Το μυστήριο της καταστροφής

Θεωρείται ότι, οι οχυρώσεις κατέρρευσαν τον 6ο αιώνα μ.Χ., στη διάρκεια μια ταραχώδους περιόδου για τα Βαλκάνια, η οποία σημαδεύτηκε από εισβολές, φυσικές καταστροφές και αλλαγές στις πολιτικές δυνάμεις.

Ενώ ο ακριβής λόγος της καταστροφής τους, παραμένει ασαφής, οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι, μπορεί ν’ αποδίδεται σε λόγους όπως στρατιωτικές συρράξεις, σεισμούς, ή σταδιακή εγκατάλειψη.

Πέτρινη αψίδα στην αρχαία Αμάντια. Φωτογραφία: World History Encyclopedia
Πέτρινη αψίδα στην αρχαία Αμάντια. Φωτογραφία: World History Encyclopedia

Ορόσημο της αρχαιολογίας των Βαλκανίων

Η ανακάλυψη στρέφει και πάλι το ενδιαφέρον στη – συχνά παραμελημένη- κληρονομιά των Ιλλυριών στα Βαλκάνια.

Όπως και άλλα αρχαία κέντρα, όπως είναι το Βουθρωτό (Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς προστατευόμενο από την UNESCO), την Απολλωνιάδα ή τη Βύλλιδα, η Αμάντια αναδεικνύεται ως μελέτη περίπτωσης για την κατανόηση της αμυντικής αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού των Ιλλυριών.

Συνέπειες για τον πολιτισμό και τον τουρισμό

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η ανακάλυψη θα προάγει το Αρχαιολογικό Πάρκο της Αμάντιας ως επιστημονικό και πολιτιστικό προορισμό.
Αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τον αρχαιολογικό πλούτο που βρίσκεται στην Αλβανία και διασώζει πολύτιμα στοιχεία της αρχαίας ιστορίας της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέο ψηφιακό σύστημα ραντεβού στο ΕΣΥ-Τι αλλάζει από σήμερα για τον πολίτη

Πρωινή αδιαθεσία στην εγκυμοσύνη; Τι μπορεί να σημαίνει ο εμετός και η ναυτία σύμφωνα με νέα μελέτη

Ηλεκτρονικές συναλλαγές 2026: Νέος «οδηγός» με τα 4 SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το φορομπόνους

Το σχέδιο για να μειωθούν οι τιμές σε 1.000 προϊόντα – Τι θα συζητηθεί σήμερα στην συνάντηση ανάμεσα στο υπουργείο Ανάπτυξη...

Άνδρας «πούλησε το αυτοκίνητό του» πιστεύοντας πως έρχεται το τέλος του κόσμου – ΒΙΝΤΕΟ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν αθλητή που δένει τα κορδόνια του σε 13 δευτε...
περισσότερα
23:05 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Είναι η ανταλλακτική οικονομία μύθος; – Οι αρχαίες ράβδοι που ξαναγράφουν την ιστορία του χρήματος

Οι αρχαίες ράβδοι καταμέτρησης, λαξευτά αρχεία χρεών και φόρων πάνω σε ξύλο ή οστά, μπορούν να...
15:10 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έχουν κατακτήσει την κβαντική υπεροχή – Αυτή τη φορά, στ’ αλήθεια

Στα περισσότερα άρθρα που αναλύουν την κβαντική υπολογιστική, αναφέρεται συχνά ο όρος “κβαντικ...
11:25 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ο απροσδόκητος τρόπος με τον οποίο οι γονείς «μεταβιβάζουν» τη μακροζωία στα παιδιά τους

Η έρευνα στον διαφανή νηματώδη (τύπος σκουληκιών) «C. elegans», ή αλλιώς «Καινοραβδίτης ο κομψ...
08:08 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες κελτικά νομίσματα και κοσμήματα – Πώς τα εντόπισαν τυχαία με ανιχνευτή μετάλλων

Αρχαιολόγοι στη δυτική Βοημία ανακοίνωσαν μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη: περίπου 500 χρυσά και ασ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης