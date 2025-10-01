Ανακαλύφθηκαν οχυρωματικά τείχη σε αρχαία πόλη της ελληνιστικής εποχής

Αρχαιολόγοι οι οποίοι εργάζονται στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Αμάντιας, στη νότια Αλβανία, έφεραν στο φως τα ευρήματα ισχυρών αμυντικών τειχών που χρονολογούνται στον 3ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται πως κατέρρευσαν κατά τον 6ο αιώνα μ.Χ.

Οι οχυρώσεις που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, ήταν γύρω από τον οικισμό της πόλης.

Τα ευρήματα προσφέρουν νέα στοιχεία όχι μόνο για τις αμυντικές στρατηγικές της Αμάντιας, αλλά και για τον αστικό σχεδιασμό καθώς και για την κοινωνική της οργάνωση.

Η αρχαία Αμάντια

Η αρχαία Αμάντια, είναι ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους των δυτικών Βαλκανίων – μια ελληνιστική πόλη της αρχαίας Ηπείρου που βρίσκεται εντός της σημερινής Αλβανίας.

Η αρχαία Αμάντια ήταν χτισμένη σε σημαντική αμυντική θέση, πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Αώου προς τα ανατολικά.

Στον αρχαιολογικό χώρο υπάρχουν ακόμη, μια ακρόπολη περιτριγυρισμένη από τείχη, μια πρωτοχριστιανική βασιλική καθώς και μνημειώδεις τάφοι.

Τα σωζόμενα αρχαία ερείπια βρίσκονται στο χωριό Πλότσε, σε απόσταση 34 χιλιομέτρων βόρεια και ανατολικά της παραθαλάσσιας πόλης του Αυλώνα (Βλόρε στα αλβανικά).

Ένα ξεχασμένο σημείο της κληρονομιάς των Ιλλυριών

Η Αμάντια, άλλοτε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του Ιλλυρικού πολιτισμού, βρισκόταν στο σταυροδρόμι των τοπικών παραδόσεων, της ελληνικής επιρροής και αργότερα, της ρωμαϊκής επέκτασης.

Ο χώρος είναι γνωστός για την ακρόπολη, τους ναούς, την αγορά του, καθώς και για το εξαιρετικά καλά διατηρημένο στάδιο του 4ου αιώνα, το οποίο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα των Βαλκανίων.

Η ανακάλυψη των τειχών, μαρτυρά πως η Αμάντια δεν υπήρξε μόνο ένα ορεινό οχυρό.

Ήταν μια πόλη προσεκτικά σχεδιασμένη, με δημόσιους χώρους και περίπλοκες κοινωνικές δομές.

Το μυστήριο της καταστροφής

Θεωρείται ότι, οι οχυρώσεις κατέρρευσαν τον 6ο αιώνα μ.Χ., στη διάρκεια μια ταραχώδους περιόδου για τα Βαλκάνια, η οποία σημαδεύτηκε από εισβολές, φυσικές καταστροφές και αλλαγές στις πολιτικές δυνάμεις.

Ενώ ο ακριβής λόγος της καταστροφής τους, παραμένει ασαφής, οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι, μπορεί ν’ αποδίδεται σε λόγους όπως στρατιωτικές συρράξεις, σεισμούς, ή σταδιακή εγκατάλειψη.

Ορόσημο της αρχαιολογίας των Βαλκανίων

Η ανακάλυψη στρέφει και πάλι το ενδιαφέρον στη – συχνά παραμελημένη- κληρονομιά των Ιλλυριών στα Βαλκάνια.

Όπως και άλλα αρχαία κέντρα, όπως είναι το Βουθρωτό (Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς προστατευόμενο από την UNESCO), την Απολλωνιάδα ή τη Βύλλιδα, η Αμάντια αναδεικνύεται ως μελέτη περίπτωσης για την κατανόηση της αμυντικής αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού των Ιλλυριών.

Συνέπειες για τον πολιτισμό και τον τουρισμό

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η ανακάλυψη θα προάγει το Αρχαιολογικό Πάρκο της Αμάντιας ως επιστημονικό και πολιτιστικό προορισμό.

Αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τον αρχαιολογικό πλούτο που βρίσκεται στην Αλβανία και διασώζει πολύτιμα στοιχεία της αρχαίας ιστορίας της νοτιοανατολικής Ευρώπης.