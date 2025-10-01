Καιρός: Επιμένει η αστάθεια σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες – Έρχονται έντονα καιρικά φαινόμενα

Δεύτερο φθινοπωρινό κύμα αστάθειας του καιρού ξεκινάει από σήμερα Τετάρτη, με τον Οκτώβριο να κάνει ποδαρικό με τοπικές βροχές και σταθερά σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), στη Θράκη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε λίγες νεφώσεις.

Στα δυτικά επίσης λίγες αρχικά νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που από τη νύχτα στο Ιόνιο θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο ανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 20 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αρνιακός: Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του AΝΤ1 Τάσο Αρνιακό από σήμερα το βράδυ αναμένεται να ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Όπως λέει, εκτός από την Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα που περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, στα δυτικά λίγες νεφώσεις γρήγορα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν και αναμένεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στη υπόλοιπη χώρα περιμένουμε λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί στα δυτικά 2 με 4 μποφόρ το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές από τους 24 έως τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επιπλέον, στα νησιά έως τους 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου».

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με λίγες τοπικές βροχές ασθενείς και μεταβλητούς ανέμους και στη συνέχεια και 2 με 4 μποφόρ και και θερμοκρασία από 16 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει τοπικά ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στον θερμαικό και 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί απο 14 εως και 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεόδωρος Κολυδάς: Πού και πότε θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς σε ανάρτησή του αναφέρει πως από το πρωί της Πέμπτης (2/10) η κακοκαιρία θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται μετά το μεσημέρι, ενώ την Παρασκευή θα επεκταθούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή όχι μόνο στη δυτική Ελλάδα, αλλά και στα βόρεια τμήματα της χώρας την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Ολόκληρη η ανάρτηση στο Χ του Θοδωρή Κολυδά

⚠️Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

✅Από το απόγευμα της Τετάρτης οργανώνεται το βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία που βαθμιαία θα κινηθεί προς το Ιόνιο. Απο το πρωί της Πέμπτης θα επηρεάσει τα νησιά του Ιονίου και τα δυτικά ηπειρωτικά, κινούμενο ανατολικότερα. Τα έντονα… pic.twitter.com/wUw1DhDoJo — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 30, 2025

Τυράσκη: «Βορειοανατολικό ρεύμα φέρνει βροχές και καταιγίδες – Ισχυροί άνεμοι στα Δωδεκάνησα»

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, σήμερα Τετάρτη στα ηπειρωτικά ανατολικά της Πίνδου θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες, λόγω ενός επικείμενου βορειοανατολικού ρεύματος. Στα δυτικά αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο τα 4 με 5, από βόρειες διευθύνσεις και στα Δωδεκάνησα αναμένεται να φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Όπως λέει από το βράδυ της Τετάρτης, αρχής γενομένης από το Ιόνιο, θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα με εκδήλωση καταιγίδων.

Στα ηπειρωτικά ανατολικά της Πίνδου παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο τα 4 με 5, από βόρειες διευθύνσεις.

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για την Τετάρτη 1-10-2025 ανά περιοχή

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία όπου στα παράκτια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.

Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία όπου στα παράκτια θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από τη νύχτα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από τη νύχτα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Μεταβλητοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 5 μποφόρ. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας.

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας. Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.

Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός : Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα παράκτια μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν.

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα παράκτια μεμονωμένες καταιγίδες. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 02-10-2025

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα τις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Στα Δωδεκάνησα και την ανατολική Κρήτη ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6 ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 20 με 21 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσεις τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 03-10-2025

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο βορειοδυτικό Αιγαίο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για το Σάββατο 04-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 05-10-2025

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.