Άγγελος Πυριόχος για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ήθελε να κάνει ένα μιούζικαλ τη ζωή της»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», κάθισε το απόγευμα της Τρίτης (30/9) ο Άγγελος Πυριόχος. Στη διάρκεια της συνέντευξής του, μίλησε και για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο γνωστός δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην μεγάλη σταρ και στο γεγονός πως είχαν ξεκινήσει να ετοιμάζουν ένα μιούζικαλ για την ζωή της, 2 χρόνια πριν πεθάνει, το οποίο όμως δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί, λόγω της ασθένειάς της και στη συνέχεια του θανάτου της.

Μιλώντας για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Άγγελος Πυριόχος είπε ότι: «Κάποια στιγμή με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Θέλω να έρθεις σπίτι. Πάρε και τον Πάνο κι ελάτε σπίτι”. Πήγαμε στο σπίτι και μας είπε ότι θέλει να κάνει ένα μιούζικαλ τη ζωή της. Κατουρηθήκαμε κανονικά. Δύο χρόνια πριν πεθάνει. Εγώ πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα. Ο Πάνος είχε και το θέατρο, δεν μπορούσε. Κάναμε πλάνα».

Συνεχίζοντας, ο Άγγελος Πυριόχος εξήγησε πως: «Είχα βρει τον τίτλο “Άλλος με τη βάρκα μου”, είχε τρελαθεί. Είχαμε φτιάξει την σκαλέτα, ποια τραγούδια, πώς θα είναι, αλλά δεν το ολοκληρώσαμε, μετά αρρώστησε.

Στο μιούζικαλ θα ήταν η ζωή της, η κανονική, όπως μας την είχε πει. Μας είχε πει απίστευτα πράγματα. Μάθαμε πολλά πράγματα που δεν ξέραμε. Είναι πράγματα που κανείς δεν έχει πει, γιατί μάλλον δεν τα είχε πει και σε κανέναν. Όλο το κόνσεπτ ήταν πέντε διαφορετικές Αλίκες, πέντε πρόσωπα της Αλίκης!».