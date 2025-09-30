Ρούλα Κορομηλά: Αποθέωσε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα – «Αφήνεις χρόνο και χώρο σε όλους χωρίς ανταγωνιστικές προθέσεις»

Η Ρούλα Κορομηλά μπορεί τα τελευταία χρόνια να απέχει από την τηλεόραση, ωστόσο παραμένει μία από τις πιο επιτυχημένες παρουσιάστριες της μικρής οθόνης και φυσικά ο λόγος της έχει μεγάλη δύναμη. Το πρωί της Τρίτης (30/9), ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εξέφρασε τον θαυμασμό του για την σπουδαία οικοδέσποινα εκπομπών, με την ίδια να του απαντάει αποθεώνοντάς τον.

Συγκεκριμένα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε Q&A που πραγματοποίησε στο προφίλ του στο Instagram, ρωτήθηκε με ποια παρουσιάστρια θα ήθελε να συνεργαστεί, εκτός από την Ιωάννα Μαλέσκου. Ο δημοσιογράφος απάντησε αναφέροντας πως: «Μία είναι. Ρούλα Κορομηλά».

Η σπουδαία παρουσιάστρια είδε το συγκεκριμένο story και αναδημοσιεύοντάς το στον δικό της λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Λάμπρο μου! Ήρεμη δύναμη. Ευγενής. Ήρεμος. Διαβασμένος και έμπειρος, διαχειρίζεσαι την εκπομπή άψογα. Αφήνεις χρόνο και χώρο σε όλους χωρίς ανταγωνιστικές προθέσεις… Δεν διακόπτεις τους συνομιλητές σου και αποφεύγεις τις φωνές, υστερίες και εντάσεις. Ευχάριστη παρουσία στα πρωινά δρώμενα και πολλά υποσχόμενη. Με χαρά όταν και όποτε προκύψει να είσαι πλάι μου. Μαζί μου! Χαρά μου. Το ΄χεις. Προχώρα. Την αγάπη μου».