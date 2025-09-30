Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη από τις φήμες που αφορούν την κατάσταση της υγείας της – «Μόνο κατάκοιτη δεν είναι», λέει στενή της φίλη

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη είναι αναμφίβολα μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες ηθοποιούς που έχουν περάσει από την χώρα μας. Η λατρεμένη καλλιτέχνις έχει διαγράψει μία σπουδαία πορεία στον χώρο της Τέχνης και έχει αποθεωθεί από το κοινό. Η ίδια πλέον δεν εμφανίζεται τόσο συχνά όσο στο παρελθόν, παρ’ όλα αυτά η αγάπη και το ενδιαφέρον του κόσμου δεν έχει μειωθεί καθόλου.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν φήμες που αφορούσαν την κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη. Η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα επικοινώνησε με την ηθοποιό, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στο «Πρωινό» την Τρίτη (30/9), είναι ενοχλημένη από τα όσα έχουν ακουστεί.

Μάλιστα, η σπουδαία καλλιτέχνις έδωσε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα πλάνα της, στα οποία την βλέπουμε με το μαγιό της, να χαλαρώνει κάνοντας ηλιοθεραπεία.

«Μόνο κατάκοιτη δεν είναι»

Στο “Πρωινό” μίλησε και η στενή φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, η οποία επίσης διέψευσε τα όσα έχουν ακουστεί, και έδωσε στον κόσμο μία εικόνα από τη νέα καθημερινότητα της λατρεμένης ηθοποιού.

«Δεν είναι στην Κινέτα, στο εξοχικό της γιατί, εντάξει, τώρα είναι και λίγο ψυχοφθόρο να βλέπει το καμένο σπίτι. Είπαμε να κάνει μόνο θετικές σκέψεις τώρα πια. Έχουμε ένα πολύ ωραίο εξοχικό στους Αγίους Θεοδώρους. Ξαφνικά βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος θα έλεγα και μια εφημερίδα, και λένε.

Η κυρία Σαπουντζάκη τι να κάνει αυτή τη στιγμή; Εμείς βγαίνουμε τα βράδια, πηγαίνουμε για φαγητό, διασκεδάζουμε. Είναι πολύ καλά. Μόνο κατάκοιτη δεν είναι. Την είχε δει ο κόσμος στο αναπηρικό αμαξίδιο. Ήταν ένα πρόβλημα. Είχε μαζέψει υγρό το γόνατό της. Πέρασε με κάποιες φυσιοθεραπείες. Πέρασε. Τώρα είναι καλά η γυναίκα.

Αλλά, έχουν μείνει εκεί. Ο κίτρινος τύπος, ως συνήθως, έχει μείνει εκεί, γιατί αυτό συμφέρει μάλλον. Πουλάει. Τώρα σε λίγες ημέρες θα επιστρέψουμε και στην Αθήνα», ανέφερε αρχικά η καλή φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη.

«Θέλει να είναι με ανθρώπους που την αγαπάνε»

Επιπλέον, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου εξήγησε πως: «Τον Ιούνιο πέρασε ένα πρόβλημα αναπνευστικό. Έναν ιό πήρε βασικά. Έναν ιό στους πνεύμονες και με την κατάλληλη αντιβίωση, την είδε πνευμονολόγος, επανήλθε.

Νοσηλεύτηκε λίγες ημέρες. Τους είχα και τους δυο μαζί, στο ίδιο δωμάτιο νοσοκομείου. Προληπτικά όλα αυτά για να πάρουν την κατάλληλη αντιβίωση και να είναι οι γιατροί από πάνω τους. Αλλά κόλλησαν από την πολλή αγάπη. Μας είπε ο γιατρός ότι τα πολλά φιλιά και οι αγκαλιές αυτά κάνουν.

Η γυναίκα έχει καλή υγεία. Αλλά, σε αυτή την ηλικία σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα κατά καιρούς, τα οποία λύνονται. Εύχομαι να ζήσει ευχάριστα, ευτυχισμένα και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της. Γι’ αυτό και την περιβάλλουμε με τόση αγάπη και τόση φροντίδα. Θέλει να είναι με ανθρώπους που την αγαπάνε. Ο Πύρρος την αγαπάει πάρα πολύ. Εγώ την αγαπάω. Τα έχει τακτοποιήσει όλα».

«Είναι ανέμελη πια. Ξέγνοιαστη. Δεν την απασχολεί τίποτα. Είχε προτάσεις από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να πάει το Νοέμβριο, για να τη βραβεύσουν μαζί με άλλους βετεράνους του ελληνικού κινηματογράφου. Αλλά, δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχει χαλαρώσει. Έχει βγει από αυτό το τρυπάκι που είχε από τότε που ήταν μικρή, να τρώει μόνο συγκεκριμένα πράγματα και τρώει τα γλυκάκια της, τρώει μακαρόνια, τρώει πίτσα, τρώει αυτά που στερήθηκε μια ζωή.

Γιατί δεν είναι να μπει μέσα σε κάποια τουαλέτα, που είχε το άγχος, “ααα να μη φάω μήπως δεν μου κουμπώσει η τουαλέτα”, γιατί με αυτό ζούσε όλα τα χρόνια. Από τότε που ήταν μικρή. Τώρα λοιπόν έχει αφεθεί και είναι ξέγνοιαστη και τρώει και τα γλυκάκια της και απ’ όλα», κατέληξε.