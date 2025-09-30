Γιάννης Τσιμιτσέλης για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Έκανε μεγάλο σόου για τη φιλία – Απογοητεύτηκα πάρα πολύ»

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης φιλοξενήθηκε στο Πρωινό του ΑΝΤ1. Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός ρωτήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα για τα σχόλια του Δημήτρη Ουγγαρέζου και την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους.

«Κάποια στιγμή που εμείς είχαμε παρεξηγηθεί ο Δημήτρης πήγε να μας φτιάξει τις σχέσεις» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Τότε, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σημείωσε: «Όταν γινόταν όλο αυτό και μου έστελναν αποσπάσματα από τις εκπομπές για το τι λέει ο ένας και ο άλλος, άκουσα την τοποθέτηση του Δημήτρη, ο οποίος με είπε ακατάλληλο γι’ αυτό κι ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος που έχει κάνει κάποια τηλεπαιχνίδια, σκέφτηκα «ώπα ρε φίλε, είμαστε φίλοι… Δεν περιμένω να ακούσω από σένα τι καταπληκτικός είσαι σε αυτό που κάνεις… Ακόμα και την κακή κριτική τη δέχομαι. Και του στέλνω ένα προσωπικό μήνυμα στο κινητό, δεν βγήκα σε ένα κανάλι να πω κάτι. Ήμουν τσαντισμένος μαζί του. Έστειλα σε έναν φίλο ένα μήνυμα…»

«Μου στέλνει κάποια μηνύματα που ακόμα και τώρα δεν τα έχω διαβάσει γιατί ήμουν εκνευρισμένος. Μετά από 3 ημέρες, βγαίνει πάλι ο Δημήτρης και κάνει ένα πολύ μεγάλο σόου σε σχέση με τη φιλία. Δημόσια. Δεν περιμένω να μου χαϊδέψουν τα αφτιά, αλλά όταν έχω έναν φίλο σε έναν χώρο, περιμένω τουλάχιστον αυτός να μη με θάψει» πρόσθεσε.

«Απογοητεύτηκα πάρα πολύ από τον Δημήτρη. Και μετά ουσιαστικά το λάθος του Δημήτρη για εμένα, δεν είναι η πρώτη τοποθέτηση αλλά η δεύτερη. Είμαι ένας άνθρωπος που δέχομαι και την κακή και την καλή κριτική… Αν σου στείλω εγώ ένα προσωπικό μήνυμα και εσύ το εκθέσεις σε μία εκπομπή, θεωρώ ότι είναι λάθος» κατέληξε ο ηθοποιός.