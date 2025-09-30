Τραγωδία στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 3 νεκροί και δεκάδες τραυματίες έπειτα από κατάρρευση σχολείου – Αναφορές για 38 αγνοούμενους

Μια τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδονησία, όπου δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα συντρίμμια ισλαμικού οικοτροφείου που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της απογευματινής προσευχής στην Ανατολική Ιάβα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 3 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Ινδονησίας, Μοχάμαντ Σιαφί, τρεις άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί και άλλοι 99 επέζησαν από την κατάρρευση της Δευτέρας στο οικοτροφείο Al Khoziny στην πόλη Σιντοάρτζο, περίπου 780 χιλιόμετρα ανατολικά της Τζακάρτας.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανακοίνωσε ότι 11 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια.


Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας μετριασμού καταστροφών, Αμπντούλ Μουχαρί, δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι το ασταθές κτίριο κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών. «Αυτό το ξαφνικό περιστατικό προκάλεσε την πτώση οικοδομικών υλικών πάνω σε δεκάδες μαθητές και εργάτες», είπε.


Σύμφωνα με τον Σιαφί, στις επιχειρήσεις συμμετείχαν βαριά μηχανήματα, όπως ένας εκσκαφέας και ένας γερανός, για την απομάκρυνση των μπάζων.

Ωστόσο, ο τοπικός αξιωματούχος έρευνας και διάσωσης, Νάνανγκ Σίγκιτ, ανέφερε ότι 38 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι και οι αρχές δεν θα χρησιμοποιήσουν βαριά μηχανήματα λόγω του φόβου ότι μπορεί να καταρρεύσει το υπόλοιπο κτίριο.


Ο Μουχαρί δήλωσε ότι σχεδόν 80 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανακοίνωσε ότι τα θεμέλια του κτιρίου φέρονται να μην μπορούσαν να υποστηρίξουν το βάρος της κατασκευής στον τέταρτο όροφο.

Ο υπεύθυνος του οικοτροφείου, Άμπντους Σαλάμ Μουτζίμπ, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara ότι οι οικοδομικές εργασίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από την προσευχή, αλλά τόνισε πως «τα θεμέλια δεν μπορούσαν να στηρίξουν την κατασκευή».

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι κολόνες του κτιρίου υποχώρησαν την ώρα που τα συνεργεία έριχναν μπετόν στον τέταρτο όροφο, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν δεκάδες άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια.

Με πληροφορίες από: Reuters, Al Jazeera

