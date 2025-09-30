Ασανσέρ: Καταγγελία «βόμβα» για πλαστά πιστοποιητικά και φάμπρικα που χρεώνει έως και 100 ευρώ για τη δωρεάν απογραφή ανελκυστήρων

Σε καταγγελίες «φωτιά» για επιτήδειους που εκμεταλλεύονται την κατάσταση με την απογραφή των ανελκυστήρων και για αναξιοπιστία ορισμένων ιδιωτικών φορέων που παρουσιάζουν «μαϊμού» πιστοποιητικά , προχωρά μέσω του enikos.gr, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ), Γιώργος Βλασόπουλος, εφιστώντας την προσοχή των πολιτών και ζητώντας την παρέμβαση του εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποχρεωτική δήλωση στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης όλων των εγκατεστημένων ανελκυστήρων της χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών είτε είτε αυτοί είναι σε λειτουργία είτε όχι, εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου. Το νέο Μητρώο Ανελκυστήρων αφορά περίπου 500.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα.

Τα πρόστιμα για όσους δεν κάνουν απογραφή

Η μη έγκαιρη δήλωση επισύρει διοικητικές κυρώσεις:

1.000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας

2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση

5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό

«Υπάρχει φάμπρικα που χρεώνει έως και 100 για απογραφή ανελκυστήρων που είναι δωρεάν»

Μιλώντας στο enikos.gr, o πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Συντηρητών Ανελκυστήρων, Γιώργος Βλασόπουλος, έκανε λόγο για μία φάμπρικα που υπάρχει και χρεώνει μεγάλα ποσά για να κάνει την απογραφή ανελκυστήρων, παρότι η διαδικασία είναι δωρεάν.

«Οι ιδιοκτήτες /διαχειριστές θα πρέπει να κάνουν την απογραφή, καθώς στις 30 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία, και αν δεν το κάνουν θα έχουν πρόστιμο» ανέφερε αρχικά.

Ο κ. Βλασόπουλος κατήγγειλε ότι «έχει στηθεί μία φάμπρικα και χρεώνουν από 80 έως 100 ευρώ για να κάνουν την απογραφή σε κάποιους που δεν έχουν την δυνατότητα. Έχει στηθεί επιχείρηση για να εκμεταλλευτούν την κατάσταση με την απογραφή ανελκυστήρων. Ακόμα και διαχειριστικές εταιρείες που έχουν την υποχρέωση, δεν το κάνουν ή ζητούν χρήματα. Υπάρχει αναστάτωση ενώ ο νόμος είναι ξεκάθαρος».

Όπως έχει τονίσει η ΠΟΒΕΣΑ σε ανακοίνωσή της η απογραφή ανελκυστήρων είναι δωρεάν και γίνεται μέσω gov.gr .

Αναξιόπιστοι φορείς παρουσιάζουν πλαστά πιστοποιητικά

Όπως ανέφερε ο κ. Βλασόπουλος, υπάρχει αναξιοπιστία ορισμένων φορέων που παρουσιάζουν πλαστά ή ανυπόστατα πιστοποιητικά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις γίνεται διπλή κοστολόγηση με αποτέλεσμα να υπάρχει επιπλέον χρέωση στις πολυκατοικίες.

«Αφού υπάρχει αναβάθμιση των “διατάξεων ασφαλείας” ενός ανελκυστήρα, υποχρεωτικώς με τον νόμο ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής πρέπει να καλέσει έναν από τους 17 ιδιωτικούς διαπιστευμένους φορείς από το ΕΣΥΔ για να κάνει την πιστοποίηση. Της επιλογής του. Αφού συμφωνήσουν το κοστολόγιο, ο ιδιωτικός φορέας θα ελέγξει παρουσία του συντηρητή τον ανελκυστήρα. Σύμφωνα με τον νόμο, η παροχή του συντηρητή είναι δωρεάν και το τιμολόγιο θα εκδοθεί κατευθείαν στην πολυκατοικία» επεσήμανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Συντηρητών Ανελκυστήρων.

«Κάποιοι από αυτούς τους 17 ιδιωτικούς φορείς είναι αναξιόπιστοι, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πλαστά ή ανυπόστατα πιστοποιητικά. Γράφουν ανύπαρκτα ή ανυπόστατα στοιχεία σε σχέση με την εγκατάσταση που έλεγξαν. Αναφέρουν στοιχεία, που μπορεί να είναι υποχρεωτικά από την νομοθεσία, τα οποία όμως δεν υπάρχουν στην εγκατάσταση, προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμο το πιστοποιητικό» είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι «σε κάποιες περιπτώσεις, ο ιδιωτικός φορέας κοστολογεί στον συντηρητή, ο οποίος διπλασιάζει το κόστος στην πολυκατοικία. Εφόσον μεσολαβεί δεύτερη έκδοση τιμολογίου υπάρχει επιπλέον χρέωση. Αυτό είναι παράνομο».

Ο κ. Βλασόπουλος ζητά παρέμβαση εισαγγελέα για το θέμα, σημειώνοντας πως «εκτός από την αναξιοπιστία ορισμένων φορέων που βλέπουμε πλαστά ή ανυπόστατα πιστοποιητικά, που δεν μπορεί να τα διακρίνει ο πολίτης, υπάρχει μόνο στα χαρτιά η Εποπτική Αρχή , το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης». «Απλά βάζει στα συρτάρια του τα πιστοποιητικά και δεν κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους» τονίζει.

Ζητεί παρέμβαση εισαγγελέα

Οι καταγγελίες όμως δεν σταματούν εδώ, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Συντηρητών Ανελκυστήρων να βάζει στο μικροσκόπιο τόσο τις δημόσιες συμβάσεις όσο και κάποιες εταιρείες συντήρησης, με αφορμή τους ηλεκτρονικούς πίνακες που τοποθετούν.

«Εκτός από την αναξιοπιστία ορισμένων φορέων που βλέπουμε πλαστά ή ανυπόστατα πιστοποιητικά, που δεν μπορεί να τα διακρίνει ο πολίτης, υπάρχει μόνο στα χαρτιά η Εποπτική Αρχή , το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. Απλά βάζει στα συρτάρια του τα πιστοποιητικά και δεν κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους. Επίσης, για τις διάτρητες δημόσιες συμβάσεις που γίνονται με το σκεπτικό μειοδοτικού διαγωνισμού και όχι με τον Νόμο 39/82 άρθρο 12 περί ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών. Εδώ η νομοθεσία αντιφάσκει. Από την μία σου λέει πάω μειοδοτικά και από την άλλη έχω έναν νόμο περί ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών. Η εξέλιξη της τεχνολογίας δίνει την δυνατότητα σε ορισμένες εταιρείες συντήρησης να τοποθετούν ηλεκτρονικούς πίνακες με δικό τους λογισμικό, με αριθμό που κλειδώνει ο πίνακας, θέτοντας σε ομηρία εφ’ όρου ζωής την πολυκατοικία. Αυτό απαγορεύεται. Πρόκειται για καθημερινό φαινόμενο. Καλώ τον εισαγγελέα να παρέμβει» είπε νωρίτερα ο κ. Βλασσόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος», με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.