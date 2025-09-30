Βασίλης Κικίλιας: Πλαίσιο δράσης για ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία

Στη δημιουργία συγκεκριμένου πλαισίου δράσης με στόχο την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία αποφάσισαν να προχωρήσουν το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ΕΣΑμεΑ, οι εκπρόσωποι των λιμένων και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Κεντρικός άξονας του πλαισίου δράσης είναι η κατάρτιση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος για όλους όσοι εργάζονται στην ακτοπλοΐα (ναυτικούς, προσωπικό λιμένων, στελέχη ναυτιλιακών πρακτορείων και γραφείων κ.λπ.), με σκοπό τη συνεχή κατάρτισή τους ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη μετακίνηση και η ουσιαστική εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στις θαλάσσιες μεταφορές.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δήλωσε: «Προχωρούμε σε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με βασικό άξονα την εκπαίδευση, ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία να έχουν πραγματικά ισότιμη πρόσβαση στα λιμάνια και στα πλοία. Στόχος μας είναι να καταρτιστούν όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με το επιβατικό κοινό, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια και σεβασμό στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του υπουργείου για μια ακτοπλοΐα χωρίς αποκλεισμούς και στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: Την εκπαίδευση, τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, συνδιαμορφώνουμε ένα πλαίσιο δράσης που ενισχύει την κοινωνική διάσταση της ναυτιλίας και υπηρετεί ισότιμα όλους τους πολίτες».

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν, εκτός του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, ο γγ Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφωνας Κοντιζάς, ο γγ της ΕΣΑμεΑ, Βασίλειος Κουτσιάνος και η αναπληρώτρια διευθύντρια, Εβελίνα Καλλιμάνη, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Διονύσιος Θεοδωράτος και ο γενικός διευθυντής, Κωνσταντίνος Γκώνιας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ), Αντώνης Αγαπητός και ο γενικός διευθυντής, Νικόλαος Καβαλλιέρος, ο πρόεδρος της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού, Παράσχος Τσάγκαρης και ο γενικός διευθυντής, Ευάγγελος Σόφρας, καθώς και τα μέλη, Γεώργιος Παπαιωαννίδης, Δημήτριος Δελημιχάλης και Ιωάννης Μητσόπουλος και, τέλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδας, Απόστολος Καμαρινάκης και ο εκτελεστικός διευθυντής, Βασίλειος Μάμαλης.