Κικίλιας: Συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ και σειρά επαφών υψηλού επιπέδου στην Ουάσιγκτον

Σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου συνέχισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά τη δεύτερη ημέρα επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός συναντήθηκε με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου, με πρώτο τον υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ (U.S. Secretary of Transportation), Σον Ντάφι.

Ο κ. Κικίλιας είχε εξαιρετική συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό, υπογραμμίζοντας ότι ο κ. Ντάφι είναι επίσημος προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις για τη διμερή συνεργασία στον ναυπηγικό τομέα.

Ακολούθως, ο κ. Κικίλιας είχε συνάντηση με τον Τόμας Λέρστεν, ασκούντα χρέη υφυπουργού Εξωτερικών για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, καθώς και καθήκοντα επικεφαλής του γραφείου Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιμπάρτμεντ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διμερής συνεργασία με τις ΗΠΑ στον ναυτιλιακό τομέα, και η ενίσχυση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και των συνεργειών σε έναν κλάδο, όπου η ελληνόκτητη ναυτιλία μεσουρανεί. Υπογραμμίστηκε δε, η εξαιρετικά ισχυρή και διαρκώς διευρυνόμενη εταιρική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο υπουργός συναντήθηκε με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία υπό τον επικεφαλής του τμήματος Επενδύσεων της Αμερικανικής Κρατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας US Development Finance Corporation (DFC), Κόνορ Κόλεμαν.

Τον κ. Κικίλια συνόδευσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων ΟΝΕΧ Ελευσίνας, Π. Ξενοκώστας.

Ο υπουργός τόνισε ότι η US DFC έχει πραγματοποιήσει μια σημαντική επένδυση στην Ελευσίνα και ότι η στρατηγική αυτή συνεργασία διανοίγει ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Επαναβεβαιώθηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου για τις αμερικανικές επενδύσεις, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες δεσμεύθηκαν για συνέχεια των συζητήσεων.

Ακολούθησε η συνάντηση με τον σημαντικό φίλο της Ελλάδας, βουλευτή Γκας Μπιλιράκις, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις ΗΠΑ στον ναυτιλιακό και ναυπηγικό τομέα. Ο κ. Κικίλιας τον ευχαρίστησε για τη συνεπή και μακροχρόνια υποστήριξή του σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας, καθώς και για τις πρωτοβουλίες των οποίων σταθερά ηγείται, στο πλαίσιο της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπέρ της Ελλάδας.

Εξίσου ουσιαστική ήταν η συνάντηση με τον Τζέρι Χέντριξ πλοίαρχο ε.α. και επικεφαλής του γραφείου για τη Ναυπηγική Πολιτική των ΗΠΑ, στο Λευκό Οίκο (White House Office of Management and Budget Shipbuilding Office). Έγινε σε βάθος συζήτηση για τις δυνατότητες συνεργασίας στον ναυτιλιακό και ναυπηγικό τομέα, καθώς και για τις προοπτικές ενδυνάμωσης της συνεργασίας στον άμεσο χρονικό ορίζοντα.

Ο υπουργός συναντήθηκε με άλλον έναν ελληνικής καταγωγής βουλευτή του Κογκρέσου, τον Τζίμι Πατρόνις, τον οποίο συνεχάρη για τη διαχρονική στήριξη και τις πρωτοβουλίες του υπέρ της Ελλάδας.

Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο κ. Κικίλιας είχε επίσης συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία επιβεβαιώθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ ως νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ο υπουργός τη συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων της, και με σχετική ανάρτησή του, υπογράμμισε ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον ναυτιλιακό τομέα, έναν στρατηγικό κλάδο όπου και οι δύο χώρες έχουν πολλά να συνεισφέρουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ