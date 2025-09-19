Πανιώνιος: Φάνης Χριστοδούλου και Ζάρκο Πάσπαλι αποθεώθηκαν στη Γλυφάδα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Πάσπαλι - Χριστοδούλου

Σπουδαίες στιγμές έζησαν οι φίλοι του μπάσκετ στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα, όπου διεξάγεται το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» που διοργανώνει η ΚΑΕ Πανιώνιος. Στο ίδιο παρκέ βρέθηκαν ξανά παλιές δόξες, προκαλώντας συγκίνηση και χειροκροτήματα από τον κόσμο.

Ο Φάνης Χριστοδούλου, που παραμένει η «ψυχή» του «Ιστορικού», συναντήθηκε με τον παλιό του συμπαίκτη Ζάρκο Πάσπαλι, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου τη σεζόν 1995-96. Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν και γνώρισαν την αποθέωση από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Στο τουρνουά έδωσε το «παρών» και ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος είχε θερμή συνομιλία με τον Πάσπαλι. Και οι δύο πέρασαν μεγάλο μέρος της καριέρας τους στην Ελλάδα, με τον Σάκοτα να συνεχίζει σήμερα από τον πάγκο της ΑΕΚ.

Το τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» συγκεντρώνει ομάδες με ιστορία και δυνατή παρουσία, καθώς σε αυτό συμμετέχουν ο Πανιώνιος, η ΑΕΚ, η Βαρέζε και η Καρδίτσα.

16:15 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

