Μαρίνα Σάττι: Η αντίδρασή της σε ερώτηση για την Εurovision – «Αλήθεια τώρα;»

Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» συνάντησε την Μαρίνα Σάττι στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε τόσο για την καλοκαιρινή περιοδεία της, που στέφθηκε με επιτυχία, όσο και για την απόφαση της ΕΡΤ να αλλάξει τον τρόπο επιλογής τραγουδιού για τη Eurovision, με τη διεξαγωγή δύο ημιτελικών και ενός τελικού.

Η Μαρίνα Σάττι εξέφρασε τη χαρά της για την ανταπόκριση του κοινού στις εμφανίσεις της. «Είμαι πολύ χαρούμενη για όλες τις sold out συναυλίες που έκανα όλο το καλοκαίρι. Δεν ετοιμάζω κάτι καινούργιο, έχουμε πολλές συναυλίες ακόμα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη νέα διαδικασία που ανακοίνωσε η ΕΡΤ για τη Eurovision, τονίζοντας: «Αλήθεια τώρα; Είμαστε στον Σεπτέμβριο του 2025. Μου φαίνεται τέλειο, αν κάτι δουλεύει γιατί να μην γίνει;».

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια απευθύνθηκε με χιούμορ στους δημοσιογράφους, λέγοντας: «Όλο το καλοκαίρι αναρωτιόμουν δεν τους ενδιέφερε τι έκανα; Μάλλον είχατε πάει διακοπές. Σας εύχομαι καλή σεζόν».

