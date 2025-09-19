Τραμπ: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι – Η εξαγορά του TikTok και οι άλλες εκκρεμότητες

Τραμπ: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι – Η εξαγορά του TikTok και οι άλλες εκκρεμότητες

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν σήμερα τηλεφωνική συνομιλία, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε μια πολυαναμενόμενη επικοινωνία των δύο ηγετών, εν μέσω εμπορικών και γεωστρατηγικών εντάσεων.

«Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Σύμφωνα με το CNN η κλήση μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ άρχισε στις 15.00 ώρα Ελλάδας, όπως έκανε γνωστό αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Οι 2 ηγέτες, όπως μετέδωσε το CNN, αναμένεται να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία, με την οποία θα οριστικοποιηθεί η πώληση του μεγαλύτερου μέρους των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων της TikTok σε Αμερικανούς επενδυτές, ενώ αναμένεται επίσης να συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας προσωπικής συνάντησης τις επόμενες εβδομάδες.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει πολλές φορές εκφράσει την πεποίθηση ότι η συμφωνία για το TikTok θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή.

Η συμφωνία αποτελεί προάγγελο ενδεχόμενης συνάντησης Τραμπ Σι,  την οποία οι δύο πλευρές επιδιώκουν εδώ και μήνες, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι τη Δευτέρα μετά την ανακοίνωση του σχεδίου-πλαισίου.

Χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας TikTok, μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Σι δεν θα ήταν δυνατή, δήλωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Μια συμφωνία καθιστά πιο πιθανό οι δύο ηγέτες να καθίσουν στο τραπέζι, όταν ο Τραμπ επισκεφθεί την Ασία στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με τους εν λόγω αξιωματούχους.

