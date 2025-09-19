Τηλεφώνημα για βόμβα στο River West – Εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στο εμπορικό κέντρο River West.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος τηλεφώνησε στις 14:20 στις αρχές και υποστήριξε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο εμπορικό κέντρο, χωρίς να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο για την έκρηξη.

Το εμπορικό κέντρο εκκενώθηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί της ομάδας ΤΕΕΜ και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις προβλεπόμενες έρευνες και να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για φάρσα.

Δείτε βίντεο: