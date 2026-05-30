ΕΛ.ΑΣ.: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε χαλκό από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ σε Καρδίτσα και Λάρισα – Άνω των 3 εκατ. ευρώ η συνολική ζημιά

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή χαλκού από μετασχηματιστές ΔΕΔΔΗΕ σε αγροτικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Λάρισας, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).

Όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ντιζές, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν 25 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 4 άτομα, που εμπλέκονται στην υπόθεση.

«Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδεται στο εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς έχουν καταγραφεί συνολικά 561 περιπτώσεις κλοπών χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ. Οι κλοπές αυτές, όπως προελέχθη, έλαβαν χώρα σε αγροτικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Λάρισας, ενώ στη συνέχεια, τα μέλη της προέβαιναν στη διάθεση του χαλκού σε επιχείρηση επεξεργασίας και ανακύκλωσης μετάλλων (SCRAP)στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος» πρόσθεσε.

Άνω των 3 εκατ. ευρώ η συνολική ζημιά

Από την εγκληματική δράση του κυκλώματα εκτιμάται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν συνολικά τα μέλη του υπερβαίνει τις 890.000 ευρώ, ενώ η συνολική ζημία που υπέστη ο ΔΕΔΔΗΕ εκτιμάται άνω των 3.000.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο τερματισμού της δράσης τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026, πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θεσσαλίας, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, καθώς και των Υποδιευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Στη συντονισμένη επιχείρηση συνέδραμαν και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

25 συλλήψεις

Συνολικά, συνελήφθησαν 25)άτομα, ηλικίας από 19 έως 73 ετών, και συγκεκριμένα:

τα 15 στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας

τα 7 στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας

τα 2 στη Μαγνησία και

1 στα Τρίκαλα.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος 4 ακόμη ταυτοποιημένων ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της διακεκριμένης κλοπής, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πώς δρούσαν

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι οι δράστες ενώθηκαν και σύστησαν εγκληματική ομάδα, με διαφορετικούς ρόλους ο καθένας, προβαίνοντας στη διάπραξη κλοπών χαλκού από μετασχηματιστές του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ και στη συνέχεια, πώληση και διάθεση του χαλκού στην αγορά, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Συγκεκριμένα, οι δράστες, με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, ως κύρια και περιφερειακά μέλη, χρησιμοποιώντας ωστόσο πανομοιότυπη μεθοδολογία, δρούσαν κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτοί, ενώ μετακινούνταν με διαφορετικά οχήματα, τα οποία ενάλλασσαν ανάλογα με τη σύνθεση της ομάδας.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι, κατά το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι προχθές, στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας διαπράχθηκαν συνολικά 332 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από τον Απρίλιο του 2025 έως προχθές, διαπράχθηκαν συνολικά 229 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΕΔΔΗΕ.

Στο πλαίσιο των διενεργηθεισών ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά:

το χρηματικό ποσό των -16.530- ευρώ

14 οχήματα (Ι.Χ.Φ., Ι.Χ.Ε. και Δ.Χ.Φ.)

29 κινητά τηλέφωνα

1 κυνηγετικό όπλο

19 φυσίγγια &

διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δραστηριότητα (ιμάντες, ξύλινα και μεταλλικά κοντάρια, μεταλλικός κόφτηςκαι βαριοπούλα).

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας και η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Κύρια Ανάκριση.