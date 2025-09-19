Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Έχω την τιμή και χαρά να είμαι με ανθρώπους που πίστεψαν εξ’ αρχής σε εμένα

Enikos Newsroom

lifestyle

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM

Το GNTM επιστρέφει απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να αναλαμβάνει έναν ρόλο – έκπληξη που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Στην κριτική επιτροπή βρίσκονται οι Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης και Έντι Γαβριηλίδης, ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί παραμένει στη θέση της ως creative director.

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε στα social media τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο project. Συγκεκριμένα, ανάρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα, συνοδεύοντάς την με τα λόγια: «Απόψε στις 21:00 το GNTM ξαναγράφεται. Κι αυτή η λέξη περιγράφει απόλυτα και όσα θα δείτε αλλά και όσα νιώθω. Απόψε για μένα κλείνει ένας κύκλος και ξεκινάει ένας νέος. Ο δικός μας».

Η ίδια στη συνέχεια ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της, επισημαίνοντας: «Και έχω την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι μέσα σε αυτόν με τους ανθρώπους που πίστεψαν εξ’ αρχής σε μένα, τους παλιούς και νέους συνεργάτες που έγιναν μια δεμένη ομάδα, και φυσικά όλους εσάς. Γιατί τίποτα δεν γράφεται μόνο του… είμαστε όλοι μαζί».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συνάντηση του προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη με αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Σαγκάης

Τεχνολογίες αιχμής στην υπηρεσία της εξωσωματικής γονιμοποίησης: 24ωρη παρακολούθηση εμβρύων και τεχνητή νοημοσύνη στο εργα...

«Λουκέτο» σε 6.300 περίπτερα την τελευταία 15ετία – Πού κυμαίνονται τα ενοίκια

Νέες ταυτότητες: Τα ποσά για το παράβολο και τι ισχύει για τους πολύτεκνους – Πότε παύουν να ισχύουν οι παλιές

Καταδικασμένο άστρο-«κανίβαλος» ίσως σύντομα γίνει σουπερνόβα – Η έκρηξη θα είναι τόσο φωτεινή που θα φαίνεται και την ημέρ...

Meta: Ανακοινώθηκαν τα νέα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban – Έχουν διπλάσια διάρκεια μπαταρίας και δυνατότητα καταγραφής βίντεο 3K
περισσότερα
15:06 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκινεί η Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: «Είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους…»

Δύσκολες ώρες βιώνει η Χριστίνα Σάλτη. Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα της τραγουδίστριας πέθανε τ...
14:53 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Θοδωρής Μαραντίνης για τη δικαστική διαμάχη με την Σίσσυ Χρηστίδου: «Έχω προτείνει να κλείσουν όλα εξωδικαστικά»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος ο Θοδωρής Μαραντίνης το πρωί της Παρασκ...
13:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Λιάγκας για Κατερίνα Καινούργιου: «Αν ισχύουν αυτά που ακούω, με το καλό»

Ο Λευτέρης Πανταζής ήταν καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής (19/9) στην εκπομπή του Γιώργου Λιά...
13:14 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Λένα Μαντά: «Κάνω εδώ και 7 χρόνια ψυχοθεραπεία, ανακάλυψα ότι εγώ είχα το πρόβλημα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Παρασκευής (19/9) η Λένα Μαντ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος