Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Έχω την τιμή και χαρά να είμαι με ανθρώπους που πίστεψαν εξ’ αρχής σε εμένα

Το GNTM επιστρέφει απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να αναλαμβάνει έναν ρόλο – έκπληξη που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Στην κριτική επιτροπή βρίσκονται οι Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης και Έντι Γαβριηλίδης, ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί παραμένει στη θέση της ως creative director.

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε στα social media τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στο project. Συγκεκριμένα, ανάρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα, συνοδεύοντάς την με τα λόγια: «Απόψε στις 21:00 το GNTM ξαναγράφεται. Κι αυτή η λέξη περιγράφει απόλυτα και όσα θα δείτε αλλά και όσα νιώθω. Απόψε για μένα κλείνει ένας κύκλος και ξεκινάει ένας νέος. Ο δικός μας».

Η ίδια στη συνέχεια ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της, επισημαίνοντας: «Και έχω την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι μέσα σε αυτόν με τους ανθρώπους που πίστεψαν εξ’ αρχής σε μένα, τους παλιούς και νέους συνεργάτες που έγιναν μια δεμένη ομάδα, και φυσικά όλους εσάς. Γιατί τίποτα δεν γράφεται μόνο του… είμαστε όλοι μαζί».