e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου

Κατά την περίοδο 22 έως 26 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.265.245.614,94 ευρώ σε 2.576.449 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1.Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.214.462.614,94 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025.
  • Από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2.Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

