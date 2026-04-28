Επεισόδιο μεταξύ οδηγών και στα Χανιά: Ηλικιωμένος βγήκε από όχημα και απείλησε με όπλο έναν 27χρονο

Μετά το Παγκράτι, το Γαλάτσι και το Άργος, σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών καταγράφηκε και στα Χανιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ένας 27χρονος ενώ κινείτο το απόγευμα της Δευτέρας με το αγροτικό του σε χωριό της Κισσάμου, συνάντησε στον δρόμο έναν ηλικιωμένο συγχωριανό του, ο οποίος οδηγούσε το αγροτικό του.

Όπως κατήγγειλε ο 27χρονος, τη στιγμή που διασταυρώθηκαν τα δύο οχήματα, ο 85χρονος τον σταμάτησε, τον εξύβρισε και στη συνέχεια τον απείλησε με όπλο

Η καταγγελία ερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ, άνδρες της οποίας αναζητούν τον 85χρονο.