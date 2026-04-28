Άγρια συμπλοκή οδηγών στο Γαλάτσι για μία θέση στάθμευσης – Στο νοσοκομείο 45χρονος

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4) στο Γαλάτσι, με αποτέλεσμα ένας 45χρονος να καταλήγει στο νοσοκομείο, έπειτα από συμπλοκή με έναν 55χρονο για μια θέση στάθμευσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 45χρονος και ένας 55χρονος ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση στο κέντρο του Γαλατσίου, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή, θυμίζοντας το περιστατικό με τον τραυματισμό της 23χρονης στο Παγκράτι από έναν 59χρονο. Οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 45χρονος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο εμπλεκομένων. Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή του 55χρονου, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε τον 45χρονο, εντοπίστηκε ένας σουγιάς και μία σιδερογροθιά.

Καθημερινά τα περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών

Το περιστατικό βίας μεταξύ οδηγών έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων συμβάντων βίας τόσο κατά την οδήγηση όσο και τις θέσεις πάρκινγκ, επιβεβαιώνοντας τα όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου: «Δυστυχώς έχουμε παρατηρήσει ότι καθημερινά υπάρχουν τέτοιου είδους περιστατικά, προστριβές, ακόμη και περιστατικά σαν αυτό που είδαμε (.σ.σ. στο Παγκράτι) με την πρόκληση σωματικών βλαβών μεταξύ οδηγών, είτε επειδή έχει να κάνει με την παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, παραβίαση προτεραιότητας, είτε ακόμη και για κάποια ασήμαντη αφορμή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

14:16 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Σκιάθο

14:00 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Παιδί 5 ετών πετούσε επί μία ώρα αντικείμενα από μπαλκόνι – Ήταν μόνο του, προσήχθη η μητέρα του – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης (28/4) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 5χρονο, π...
13:33 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός – Την Πέμπτη η κηδεία της

Πέθανε η ηθοποιός Ελπίδα Μαζαράκη. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρ...
13:27 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Άγιος Δημήτριος: Στη φυλακή ο 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου – «Δεν είχα την πρόθεση να τον σκοτώσω»

Στη φυλακή οδηγείται ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Ο 20χρ...
MUST READ

