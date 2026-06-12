Τηλεφώνημα για βόμβα σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο «Πειραιάς-Ρόδος» – Κατευθύνεται προς το λιμάνι του Λαυρίου για έλεγχο

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο «Blue Star 2», το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο «Πειραιάς- Σύρος-Πάτμος-Λέρος-Κάλυμνος-Κως-Ρόδος».

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πληρώματος, κατευθύνεται αυτήν την ώρα στο λιμάνι του Λαυρίου, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Στο λιμάνι του Λαυρίου σπεύδουν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ.