Πολύωρη καταδίωξη ταχύπλοου από το Λιμενικό – Στο σκάφος επέβαιναν ένας Έλληνας, ένας Κύπριος και 15 Σύροι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ευρεία επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε 15 αλλοδαπούς συριακής υπηκοότητας (τρεις άνδρες, τέσσερις γυναίκες και οκτώ ανήλικοι) πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα από το Λιμενικό Σώμα, με την επιχείρηση να εκτείνεται από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Χίου έως τη νήσο Κέρο, νοτιοανατολικά της Νάξου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το ύποπτο ταχύπλοο, το οποίο έφερε δύο εξωλέμβιους κινητήρες μεγάλης ιπποδύναμης, εντοπίστηκε να κινείται με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές.

Υπό τον συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες λιμενικές αρχές, επτά περιπολικά σκάφη του λιμενικού καθώς και ελικόπτερο του Σώματος. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο χειριστής του ταχύπλοου αγνόησε επανειλημμένα τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών δυνάμεων και ανέπτυξε ταχύτητα που έφθανε τους 50 κόμβους, επιχειρώντας να διαφύγει.

Έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, το ταχύπλοο ακινητοποιήθηκε στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο σκάφος επέβαιναν ένας Έλληνας και ένας Κύπριος υπήκοος, καθώς και 15 υπήκοοι Συρίας, εκ των οποίων τρεις άνδρες, τέσσερις γυναίκες και οκτώ ανήλικοι.

Όλοι οι επιβαίνοντες μετεπιβιβάστηκαν σε σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάξου, ενώ το ταχύπλοο κατασχέθηκε.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το λιμεναρχείο Νάξου, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού.